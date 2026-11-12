Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ισοπεδωτική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά και την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC.

Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός στη SUNEL Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague καθώς διέλυσε την Ντουμπάι BC με 101-72 φτάνοντας τις οκτώ νίκες και στο 8-3 ρεκόρ.

Η Μακάμπι ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ κόντρα στη Χάποελ με 80-73 ενώ άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Βαλένθια με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου (102-87).

H 11η αγωνιστική

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109

Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Βαλένθια 8-3 Ολυμπιακός 8-3 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ντουμπάι 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Ζάλγκιρις 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 5-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)