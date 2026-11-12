Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ισοπεδωτική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά και την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC.
Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός στη SUNEL Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague καθώς διέλυσε την Ντουμπάι BC με 101-72 φτάνοντας τις οκτώ νίκες και στο 8-3 ρεκόρ.
Η Μακάμπι ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ κόντρα στη Χάποελ με 80-73 ενώ άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Βαλένθια με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου (102-87).
H 11η αγωνιστική
Τετάρτη (11/11)
Πέμπτη (12/11)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
- Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
- 20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
- 19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
- 21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
Η Βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 8-2
- Βαλένθια 8-3
- Ολυμπιακός 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-3
- Ντουμπάι 7-4
- Φενέρμπαχτσε 7-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Ζάλγκιρις 6-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
- Παρτίζαν 5-5
- Παρί 5-6
- Αναντολού Εφές 4-6
- Μπεσίκτας 4-6
- Βίρτους Μπολόνια 4-6
- Βιλερμπάν 4-6
- Μπάγερν Μονάχου 3-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-9
- Μπασκόνια 1-9
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Τρίτη (17/11)
- 18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
- 20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
@Photo credits: INTIME
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