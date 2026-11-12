Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Σάσα Βεζένκοβ μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακό επί της Ντουμπάι BC.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Ντουμπάι BC με 101-72 , με τον Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη των «ερυθρόλευκων» και στο ρεκόρ που... έσπασε.

Μάλιστα τόνισε πως ο Σπανούλης θα είναι χαρούμενος για το ρεκόρ που έκανε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Αυτό με ρώτησες και πριν 2-3 εβδομάδες όταν πέρασα τον Πρίντεζη και τώρα βάζω το όνομά μου δίπλα στον Σπανούλη, τον μεγαλύτερο παίκτη της EuroLeague για εμένα, είναι κάτι ξεχωριστό. Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι της ομάδας και όταν ήρθα εδώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες στον σύλλογο, την οικογένειά μου, τους προέδρους. Είναι καλό για τον εγωισμό, αλλά οι τίτλοι είναι το πιο σημαντικό. Ο Βασίλης θα είναι χαρούμενος για εμένα.

Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο δείξαμε σήμερα, αλλά ούτε τόσο κακοί όσο δείξαμε στο παρελθόν. Είχαμε κάποιους που έλειπαν, κάποιους νέους παίκτες. Είναι δύσκολα, πρέπει να προσαρμοστούμε. Χαρούμενος που βγάλαμε αντίδραση απέναντι σε μία ομάδα που έχει πολύ ταλέντο. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου και συνεχίζουμε».

