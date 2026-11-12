Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία τέλεια εμφάνιση στη Sunel Arena και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες. Από τα πρώτα λεπτά επέβαλε το ρυθμό του και με τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ να κάνουν... πάρτι, κέρδισε την Ντουμπάι BC άνετα με 101-72.

Απίθανο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, που επέστρεψε στις νίκες με τον πιο εμφατικό τρόπο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί της Ντουμπάι εκτός έδρας και τη... διέλυσαν με 101-72.

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος ήταν... μαγικός, ενώ τρομερός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ. Το κορυφαίο φετινό παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης, που έστησαν «πάρτι» στη Sunel Arena, με αποτελεσματικότητα και θέαμα στις επιθέσεις τους.

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Το ματς

Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Καμπενγκέλε να απαντάει με τρίποντο για το πρώτο προβάδισμα της Ντουμπάι BC (2-3) στο 07:46. Με επιμέρους σκορ 9-3 από το 07:24 (Φουρνιέ) μέχρι το 06:01 (ξανά Φουρνιέ), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 11-6. Ο Πετρούσεφ είχε μειώσει σε 19-16, όμως με δίποντα των Τζόσεφ και Βεζένκοβ, το σκορ ήταν 23-16 το 01:44. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι πρωταθλητές είχαν το προβάδισμα με 25-18, χάρη σε κάρφωμα του Τζόουνς.

Ο Πετρούσεφ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με δίποντα των Φουρνιέ και Βεζένκοβ για το 29-20 στο 09:15. Με δίποντα των Πετρούσεφ και Μπλόσομγκεϊμ η Ντουμπάι είχε μειώσει στους 5 (29-24), όμως οι Πειραιώτες με επιμέρους σκορ 8-2 από το 07:55 (Φουρνιέ) μέχρι το 06:01 (Τζόουνς) είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 11 (37-26). Οι φιλοξενούμενοι είχαν ρίξει τη διαφορά στους οχτώ (45-37), όμως με σερί 7-0, η διαφορά είχε φτάσει τους 15 (52-37) στο 02:13. Ο εξαιρετικός Ολυμπιακός, είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 57-43.

Ο Μιλουτίνοφ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μπέικον να απαντάει με μία βολή για το 59-44 στο 08:36. Ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 14-2 από το 07:06 (Φουρνιέ) μέχρι το 04:23 (Βεζένκοβ) είχε εκτοξεύσει τη διαφορά στους 27 πόντους (78-51). Με επιμέρους σκορ 10-2 από το 03:22 (Τζόσεφ) μέχρι τα 00:39 (Φουρνιέ), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 88-56 (!) το οποίο ήταν τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Εντζάι είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Μπλόσομγκεϊμ να απαντάει με δίποντο για το 90-58 στο 08:09. Η Ντουμπάι είχε μειώσει σε 97-71 με σερί 10-0, με τους Πειραιώτες να απαντάνε με δύο δίποντα για το 101-71. Ο Ολυμπιακός έφτασε στη μεγάλη νίκη με 101-72.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Βελτίωσε τα ποσοστά του στα σουτ σε σχέση με τα προηγούμενα ματς και ήταν σοβαρός στην άμυνα.

MVP O… Διαστημικός Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έπαιξε 27 λεπτά και είχε 28 πόντους (5/6 βολές, 4/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τρομερός Σάσα Βεζένκοβ, με τον σταρ του Ολυμπιακού να τελειώνει το ματς με 20 πόντους (2/2 δίποντα, 6/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Καμπενγκέλε με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 24 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τζάναν Μούσα ο οποίος είχε 9 πόντους (2/2 βολές, 2/7 δίποντα, 1/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Φανταστικός στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός με 19/21 δίποντα.

Olympiacos Piraeus 2FG 3FG FT REB BLOCKS OFF. FOULS Coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F OUT C D PIR +/- # Players 0 C. Miller-Mcintyre 19:00 10 1/3 33.3% 2/6 33.3% 2/2 100% 0 2 2 7 1 2 0 0 1 2 13 3 T. Ward 24:07 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/1 0% 1 3 4 2 2 1 0 0 3 3 10 9 N. Plotas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov * 20:56 20 6/6 100% 2/4 50% 2/2 100% 1 3 4 1 1 0 1 0 0 1 26 21 O. Netzipoglou 09:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 24 M. Ndiaye 19:04 11 4/6 66.7% 1/1 100% 0/2 0% 4 2 6 1 0 1 3 0 2 1 15 33 N. Milutinov * 18:16 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 1 4 5 2 1 0 0 0 0 2 11 34 C. Joseph * 25:50 12 6/7 85.7% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 13 45 D. Hall 04:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 J. Konchar 14:49 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 -3 88 T. Jones 17:33 8 4/6 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 3 1 8 94 E. Fournier * 26:38 28 4/6 66.7% 5/7 71.4% 5/6 83.3% 0 2 2 5 1 2 0 0 3 2 28 Ομάδα 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 TOTAL 200:00 101 29/42 69.0% 11/25 44.0% 10/15 66.7% 11 20 31 20 10 6 4 0 19 14 123

Dubai Basketball 2FG 3FG FT REB BLOCKS OFF. FOULS Coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F OUT C D PIR +/- # Players 0 E. Okobo 26:50 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 3 6 2 N. Dangubic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 D. Bacon * 31:19 20 4/9 44.4% 2/3 66.7% 6/9 66.7% 0 3 3 2 1 4 0 0 2 8 19 4 J. Blossomgame 18:57 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 4 6 D. Mintz 10:53 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 -3 7 K. Prepelic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 D. Musa * 23:47 9 2/7 28.6% 1/8 12.5% 2/2 100% 5 2 7 2 0 1 0 2 2 3 4 17 M. Kabengele * 24:51 12 1/3 33.3% 2/3 66.7% 4/4 100% 3 3 6 4 2 1 0 1 2 3 20 21 M. Diakite 15:36 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 6 23 T. Shengelia * 13:21 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/1 100% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 25 M. Wright IV * 21:07 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 4 30 F. Petrusev 13:19 8 4/5 80% 0/0 0% 0/2 0% 2 2 4 1 1 2 0 0 0 1 10 Ομάδα 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 TOTAL 200:00 72 19/40 47.5% 7/23 30.4% 13/18 72.2% 16 18 34 18 4 13 0 4 14 19 74

* Starting Five