Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Οι διαιτητές του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να κάνουν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα», ενώ η Βασίλισσα ηττήθηκε στην έδρα της Μπεσίκτας με 83-79 και ψάχνει αντίδραση.

Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, η διοργανώτρια αρχή όρισε τη διαιτητική τριάδα του αγώνα, η οποία απαρτίζεται από τους Ιλία Μπελόσεβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Λούκα Καρντούμ.