EuroLeague: Οι διαιτητές του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να κάνουν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα», ενώ η Βασίλισσα ηττήθηκε στην έδρα της Μπεσίκτας με 83-79 και ψάχνει αντίδραση.
Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, η διοργανώτρια αρχή όρισε τη διαιτητική τριάδα του αγώνα, η οποία απαρτίζεται από τους Ιλία Μπελόσεβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Λούκα Καρντούμ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.