Ο Αμερικανοϊταλός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, ήταν δηκτικός εις βάρος της EuroLeague σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «SBJ Dealmakers» που διοργάνωσε το «Sports Business Journal», στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανοϊταλός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, ήταν «καταπέλτης» και εναντιώθηκε ανοιχτά στον τρόπο λειτουργίας της EuroLeague, η οποία δεν έχει κέρδη εδώ και 26 χρόνια, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «SBJ Dealmakers», που διοργάνωσε το «Sports Business Journal», στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport».

Ο Καρντινάλε υπογράμμισε ότι το NBA θα κυριαρχήσει στη «Γηραιά Ήπειρο» και τόνισε ότι ο Άνταμ Σίλβερ και ο Μαρκ Τέιτουμ κάνουν ό,τι μπορούν για να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά ο συμβιβασμός απαιτεί και τις δύο πλευρές να είναι πρόθυμες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να λειτουργείτε επί 26 χρόνια και παρ' όλα αυτά να μην καταφέρνετε να αποκομίσετε κέρδος. Ο Άνταμ Σίλβερ και ο Μαρκ Τέιτουμ κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να επιτευχθεί συμφωνία με την EuroLeague, αλλά για να υπάρξει συμβιβασμός απαιτείται η βούληση και των δύο πλευρών. Είμαι πεπεισμένος ότι, στο τέλος, το NBA θα βγει κερδισμένο.

Το Μιλάνο είναι αυτή τη στιγμή η πιο ελκυστική αγορά στην Ευρώπη. Όταν έφτασα πριν από τέσσερα χρόνια, είχα δύο στόχους πέρα ??από τις νίκες. Ο ένας αφορούσε το γήπεδο, το οποίο τελικά θα κατασκευαστεί, και ο άλλος την επένδυση στο μπάσκετ. Μάλιστα, είχα συζητήσεις με την Ολίμπια Μιλάνο πολύ πριν μπει στο προσκήνιο το NBA Europe.

Πού θα βρίσκεται το NBA Europe σε 10 χρόνια; Ας το θέσω ως εξής: αν η νέα ομάδα του NBA στο Λας Βέγκας αποτιμάται στα 13-14 δισεκατομμύρια δολάρια, πιστεύω ότι σε 10 χρόνια οι σύλλογοι του NBA Europe θα αξίζουν τουλάχιστον το μισό αυτού του ποσού».