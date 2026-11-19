Ο υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΟΚ, Παναγιώτης Φασούλας, άσκησε δριμεία κριτική στον Βαγγέλη Λιόλιο, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσπιστία του προς το πρόσωπό του.

«Χείμαρρος» ήταν ο υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΟΚ, Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος μίλησε σήμερα (19/11) σε εκπομπή του OPEN. Στο περιθώριο της χθεσινής (18/11) συνέντευξης Τύπου, η πάλαι ποτέ μεγάλη δόξα της ελληνικής καλαθοσφαίρισης εξέφρασε έκδηλα τη δυσπιστία της προς την αθωότητα, την αξιοπιστία και το πρόσωπο του Βαγγέλη Λιόλιου.

Παράλληλα, εστίασε στις λέξεις κάθαρση και διαφάνεια αναφορικά με το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. «Δεν θα αφήσουμε το μπάσκετ να εντυπωθεί στο μυαλό των Ελλήνων ως κάτι βρώμικο και σκοτεινό», υπογράμμισε μιλώντας σήμερα (19/11) στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης που διοργάνωσε ο κ. Φασούλας, σχολίασε καυστικά το «επιχείρημα» που ακούστηκε, πως ο Αναπληρωτής Υπουργός

Αθλητισμού ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να μην παραιτηθούν και να οδηγήσουν την Ομοσπονδία σε εκλογές. Διερωτήθηκε, ωστόσο, εάν σε αυτά προτίθεται να

απαντήσει ο κ. Βρούτσης.

Επανέλαβε, ακόμη, πως πρέπει να επέλθει κάθαρση σε όλα τα επίπεδα τη Ομοσπονδίας, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν στη διαιτησία και τη διαφάνεια, δύο τομείς των οποίων το κύρος έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο εκάστοτε διαιτητής οφείλει να παίζει για τον εαυτό του, να αξιολογείται μετά από κάθε αγώνα αλλά και να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει

κατηγορία ανάλογα με τις επιδόσεις του. Αναφορικά δε με τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚ, ο κ. Φασούλας δεσμεύθηκε πως «εμείς δεν υπάρχει

περίπτωση να μην δημοσιεύουμε, τί γίνεται στα διοικητικά συμβούλια ή που πηγαίνουν τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή, αυτά δεν τα γνωρίζουμε».

Εκτίμησε, ωστόσο, πως σε θητεία 18 μηνών δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά το άθλημα, αλλά μπορούν να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση

της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του.

Τέλος αναφέρθηκε στους προφυλακισμένους για το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ, σημειώνοντας ότι «νιώθω το προσωπικό τους δράμα και αυτό που περνά

η οικογένειά τους, χωρίς να πιστεύω πως είναι αθώοι».