Κλείδωσε το κολλύριο στο συρτάρι

O Νίκος Παπαδογιάννης θαμπώθηκε από το αποψινό ρεσιτάλ και αναρωτιέται ποιος είναι ο πραγματικός Ολυμπιακός του Νοεμβρίου.

Για να πετύχει 57 πόντους ο Ολυμπιακός απέναντι στον κόκκινο αστέρα του Βελιγραδίου, χρειάστηκε 40 λεπτά αγώνα, 71 σουτ, 15 ελεύθερες βολές, 13 σπαταλημένες επιθέσεις και άφθονα λίτρα κολλύριο, να το τρίβεις στα μάτια και να μη περνάει ο πονόματος με τίποτε.

Απόψε, απέναντι στις καμήλες της Ντουμπάι, που είναι χρυσοποίκιλτες αλλά με σκυλιά του πολέμου δεν θα τις μπερδέψει ποτέ κανείς, το κοντέρ έγραψε 57 στο φράγμα όχι των 40, αλλά των 20 λεπτών: 18/21 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 10 ασίστ για 3 λάθη, ο κανονικός Ολυμπιακός, με τον Τζόζεφ να προβάρει τα παπούτσια του Μοντέρο και τον Φουρνιέ να είναι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ μαζί, μείον τις κόνξες.

Και όταν ολοκληρώθηκε το ξεμάτιασμα, εξαφανίστηκε το τόπι: 78-51 στο 26ο λεπτό, λες και έπαιζαν απέναντι στον εμβρόντητο Πασκουάλ οι Χάρλεμς. Ο Ολυμπιακός ξαναβρήκε τη φρεσκάδα του μόλις οι προπονήσεις αντικατέστησαν τα ταξίδια και σχεδόν όλα τα γρανάζια του (πλην του σταθερά ανέτοιμου Μιλουτίνοφ) έδειχναν να λειτουργούν στην εντέλεια.

Η ομάδα απέκτησε καινούριους χυμούς με τον Κόρι Τζόζεφ στο τιμόνι αντί του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Εντιάι ξανασυνάντησε τον ξεχασμένο σε κάποιο ξένο αποδυτήριο Εντζάι, ο Τάισον Γουόρντ δικαίωσε όσους (εμάς) πιστεύουν ότι στο πρόσωπό του ενσαρκώνεται το ιδανικό του, μεταλλαγμένου μετά την έξοδο του Μοντέρο, Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» χτύπησαν ανελέητα στο ανοιχτό γήπεδο και έγιναν ακόμα πιο ανελέητοι -με διαφορετικό όμως τρόπο- όταν ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τους καμικάζι της άμυνας. Οι πεντάδες όπου συνυπήρχαν οι Εντιάι και Κόντσαρ, ιδανικά μαζί με Γουόρντ και Τζόουνς και Μίλερ-ΜακΙντάιρ, δεν θα κερδίσουν ποτέ καλλιστεία ούτε θα βάλουν 120, αλλά στιγμές στιγμές κρύβουν τον ουρανό.

Όταν πια τίποτε δεν είχε σημασία, ο προπονητής του Ολυμπιακού έβαλε Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόζεφ μαζί, οπότε μας χάρισε εκείνο το χάιλαϊτ με την πάσα 25 μέτρων του πρώτου στον δεύτερο για μονοκόμματο λέι-απ. Τα μάτια ευγνωμονούν τον αποψινό Ολυμπιακό (του Φουρνιέ και του Βεζένκοφ) επειδή το κολλύριο κλειδώθηκε στο συρτάρι. Καιρός δεν ήταν;

Το πλήθος πύκνωσε λίγο για αυτό το ματς, αλλά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που φοβήθηκαν νέα βραδιά μελαγχολίας και γύρισαν τα πλάτη στα Λιόσια θα έχουν να λένε για το λάθος της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου. Και ας θύμιζε λίγο Μόντι Πάιθον το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν το κοντέρ κόλλησε βασανιστικά για κάνα πεντάλεπτο στους 97 πόντους. Ας μη ξεχνάμε, ότι η μέση παραγωγή των Πειραιωτών τις προηγούμενες εβδομάδες είχε κατακρημνιστεί από τους 97,7 στους 70.

Τα σουβενίρ των πρώτων 30 λεπτών ήταν αρκετά για τα ριπλέι αρκετών ημερών, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή που ο Ολυμπιακός πάει στο Αλεξάνδρειο. Κάποια στιγμή ο Φουρνιέ βρέθηκε να χορεύει καρσιλαμά στην περιφέρεια με τον Τόκο Σενγκέλια και τον έκανε να δείχνει, όχι 35, που είναι, αλλά 65 και με τόκο.

Για να μη το ξεχάσω: σε δύο εβδομάδες, ο πολεμιστής από την Τιφλίδα θα χρειαστεί να παίξει δύο ντέρμπι σε 26 ώρες: Ντουμπάι-Παρτίζαν απόγευμα Τετάρτης, Ελλάδα-Γεωργία απόγευμα Πέμπτης. Και οι Έλληνες διεθνείς του Ολυμπιακού, βέβαια, έχουν ματς με τη Χάποελ την Τετάρτη, όχι όμως πέντε ώρες πτήσης μακριά αλλά σε αθηναϊκό έδαφος. Ποιος θα πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό πατριωτισμού που έρχεται;



Για το τρίτο και τέταρτο ημίχρονο του αγώνα κοπιάστε ευθύς αμέσως με ένα κλικ εδώ στο Gazz Floor, όπου η ανάλυση με Ιωάννη, Παντελή και Στέφανο έχει ξεκινήσει από νωρίς. Όταν σβήσουν τα φώτα, ή αύριο στο δρομολόγιο για τη δουλειά, μπορείτε να δείτε/ακούσετε και το αγαπημένο σας Old School, όπου θέτουμε το φλέγον ζήτημα επί τάπητος: μπορούν Άρης και ΠΑΟΚ να κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα; Θα το βρείτε εδώ, απολαύστε υπεύθυνα.

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