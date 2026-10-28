Το τέρας με τα κόκκινα μάτια

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στο ολοκληρωτικό μπάσκετ παρά τις ελλείψεις του και αποδίδει τα εύσημα στους αρχιτέκτονες της νίκης.

Η Μπεσίκτας προσπέρασε τον Ολυμπιακό για μία και μοναδική φορά μετά την ανάπαυλα, περίπου 6,5 λεπτά πριν από το φινάλε, με τρίποντο του Νόουελ: 67-68. «Συνεχίζουμε όπως είμαστε», ήταν το σινιάλο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ναι, αλλά το «όπως είπαμε» σήμαινε δίχως Βεζένκοφ, δίχως Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Πλώτα στο παρκέ, με τον Εντιάι να ψάχνει τον εαυτό του, και με κουαρτέτο αστέρων αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά: Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ.

Τέσσερα αγωνιστικά λεπτά αργότερα, η πεντάδα ήταν ίδια και απαράλλαχτη: Πλώτας σε ρόλο καμικάζι πάνω στον ΝτεΤζούλιους, ο Τζόζεφ στο κουμάντο χωρίς καν να παίζει ιδιαίτερα καλά, ο Σάσα στον πάγκο, η άμυνα σε πρώτο πλάνο. Ο Ολυμπιακός πέρασε αλώβητος από μία δύσβατη έδρα επειδή ανέδειξε και πάλι την αξία της άμυνας, επειδή οι παίκτες που ήρθαν από την άκρη του πάγκου έγιναν στο παρκέ παίκτες Ολυμπιακού, επειδή το προπονητικό πλάνο υπήρξε άρτιο και εκτελέστηκε άψογα, επειδή οι μονάδες κλειδιά ξεκλείδωσαν την πόρτα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν το αόρατο φάντασμα που σκόραρε μέσα στις σκιές, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε δώρα μέσα στο ανελέητο τράφικ της Κωνσταντινούπολης, ο Κώστας Παπανικολάου φόρεσε το περιβραχιόνιο και έδειξε τον τρόπο στα μετόπισθεν, ο απολογισμός των ασίστ έφτασε πολύ ψηλά παρά τις ελλείψεις (26), ο κατά την εκτίμησή μου αναντικατάστατος Τάισον Γουόρντ έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

«We are really happy», είπε στο τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ποιος μπορεί να τον αδικήσει; Η νίκη του Ολυμπιακού φέρει τη σφραγίδα του προπονητή, όπως την έφερε και η χωρίς happy end παράσταση της περασμένης Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Το αμυντικό τέρας με τα κόκκινα μάτια βρυχάται ξανά. O μικρούλης Πλώτας ήρθε από το πουθενά και σταμάτησε τον ζεστό Ντε Τζούλιους.

Ο Ολυμπιακός του Φουρνιέ, του Μοντέρο και του Ντόρσεϊ δεν είναι καμωμένος για να ρίχνει πρώτο χαρτί στο τραπέζι την ανασταλτική λειτουργία του, αλλά με πρώτο ανάχωμα στην περιφέρεια τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Παπανικολάου προκαλεί αμυντικά βραχυκυκλώματα. Η Μπεσίκτας πέτυχε μόνο 5 πόντους (έναντι 15) στα τελευταία 6:24 και τελείωσε το ματς με 73 στο σακούλι της, η ίδια ομάδα που εντός έδρας γράφει συνήθως 90άρες, ενώ έχει στο φετινό μητρώο της και μία 106άρα, απέναντι στη Μακάμπι σε ουδέτερο.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε με θάρρος την ανηφόρα, πανηγύρισε 5 διπλά σε 6 δύσκολα ταξίδια και πλέον δικαιούται να πάρει μία ανάσα και να απολαύσει τη θαλπωρή, της υπηρεσιακής έστω έδρας τους. Από τους επτά αγώνες που έχουν να δώσουν οι «κόκκινοι» προτού εκστρατεύσουν στο ΟΑΚΑ, τους έξι θα τους παίξουν στα Λιόσια. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πολλά χειροκροτήματα και μονοπωλεί σήμερα την κορυφή, αλλά ο Ολυμπιακός διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας του πρώτου μήνα.

Περισσότερα όμως στο Gazz Floor, που έχει ήδη ξεκινήσει. Με ένα απλό κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε σούμπιτοι στο κατάφωτο στούντιό μας, όπου σας περιμένουμε με εκπλήξεις.



VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»