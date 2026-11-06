Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι το ηρωικό μπάσκετ δεν ταιριάζει καθόλου στον Ολυμπιακό.

Ήταν κάποιου είδους ναδίρ, αυτό που έζησε ο Ολυμπιακός απέναντι στα ορθόδοξα αδελφάκια του. Καλό το 62 της άμυνας, ακόμα καλύτερο το κύμα που έκανε το ερυθρό του Αστέρα να χλωμιάσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι επιθετικές αδυναμίες αυτής της ομάδας ήταν ορατές από το εξώτερο διάστημα. Ποιον να νικήσεις με τα κοντέρ σταματημένο στο «57», πώς να δικαιολογηθούν τα 5/36 τρίποντα και πόσους πόντους πήραν μαζί τους φεύγοντας ο Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ;

Η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ κατόρθωσε, με μία πινελιά, όχι να ενισχύσει τον ήδη δυνατό Ολυμπιακό, αλλά να βραχυκυκλώσει τα πάντα. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχασε τον ρυθμό του δίπλα σε έναν γκαρντ που θέλει τη μπάλα για να λειτουργήσει, ο Τάισον Γουόρντ κλήθηκε να παίξει άμυνα για δύο, η αρμονική στους προηγούμενους αγώνες λειτουργία της οπισθοφυλακής πήρε περίπατο.

Η αστοχία του ανέτοιμου Γάλλου πολλαπλασίασε το πρόβλημα, αφού στην απέναντι άκρη υπήρχε ένας αντίπαλος φορμαρισμένος και σίγουρος για τον εαυτό του, δίχως τον βραχνά της εχθρικής ατμόσφαιρας στο κεφάλι του. Ώσπου να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός τις παιδικές ασθένειες του πρώτου δεκαλέπτου (3/10 δ., 1/9 τρ., 4 λάθη) βρέθηκε 12 βήματα πίσω. Το παιχνίδι ξεκίνησε με διψήφιο χάντικαπ και οι ασθένειες δεν ήταν πια παιδικές. Στην Euroleague, το βίβερε περικολοζαμέντε πληρώνεται σε σκληρό συνάλλαγμα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έστειλε νωρίς στο παρκέ ένα αμυντικό τέρας για να τουμπάρει το ματς: Κόντσαρ και Παπανικολάου και Εντιάι μαζί, δίπλα σε Τζόζεφ και Τζόουνς. Αλλά ποιος να βάλει γκολ σε τέτοια πεντάδα; Ο Ντόρσεϊ από το σπίτι του; Ο Τεόντοσιτς από την εξέδρα με τα σκαρπίνια; Παρά τις προσπάθειες του Κόρι Τζόζεφ, το αμυντικό τέρας ήταν σκέτο τέρας. Και μάλιστα κακομούτσουνο.

Όταν ξαναμπήκε ο Βεζένκοφ βγήκε ο «Παπ» για να ψηλώσει το τείχος στα μετόπισθεν, ωστόσο η ομάδα έγινε δυσκίνητη, βαριά κι ασήκωτη. Ο νεοφερμένος Κόντσαρ έπαιζε καλά, αλλά δεν απειλούσε καθόλου. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πρόβλημα για κάθε λύση.

Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έχανε με 18 πόντους από ομάδα που μετρούσε 12 λάθη και είχε κερδίσει μόνο 2 βολές. Και ο ίδιος βέβαια είχε 1/16 τρίποντα. Οι παίκτες του, πλην Βεζένκοφ και Τζόζεφ, διεκδικούσαν μετάλλια στη λιθοβολία: 22 σουτ για 2 ψωροκαλάθια. Και πέντε ομαδικά φάουλ όλα κι όλα. Αυτό εξόργιζε τον Μπαρτζώκα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Υπήρχε δρόμος επιστροφής; Στο ηφαίστειο του ΣΕΦ ίσως ναι, στην παγωνιά των Λιοσίων και σε κλίμα «όλοι δικοί μας είμαστε» όχι. Ο Φουρνιέ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με αίρμπολ από 4 μέτρα, ο Μιλουτίνοφ τον ξεπέρασε με αίρμπολ από 2 μέτρα, ο Βεζένκοφ έχασε βολή, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πάσαρε στα χέρια των πρώην συμπαικτών του, το καλάθι έμοιαζε σκεπασμένο με καπάκι, σύσσωμη η ομάδα έπαιζε σαν ματιασμένη. Παραλίγο να δεχθεί αιφνιδιασμό μετά από τζάμπολ στην απέναντι ρακέτα…

Το αναμενόμενο καλό τρίλεπτο του Φουρνιέ κατέβασε τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο σε συνδυασμό με τη σταθερά καλή απόδοση του Σάσα Βεζένκοφ, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν ένας ουρανός με μαύρες τρύπες: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 0, Γουόρντ 3 με 0/8 σουτ, Μιλουτίνοφ 0, Κόντσαρ 0, Παπανικολάου 0. Βγάζεις από την εξίσωση τον θαρραλέο Βεζένκοφ με τα 11/21 εντός παιδιάς και μετράς τούβλα: 50 σουτ, 11 καλάθια.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε απόσταση βολής, αλλά το κολοκοτρωνέικο μπάσκετ του Φουρνιέ έκανε τα μάτια να ματώνουν. Εκτός του Βεζένκοφ, που έβαλε και δύο τρίποντα φωτιά στο τελευταίο πεντάλεπτο, δεν υπήρξε άλλος που να έπαιξε κανονικό μπάσκετ. «Αντί να παίξουμε με μυαλό, αναλωθήκαμε σε ηρωικό μπάσκετ, γι’ αυτό χάσαμε», ομολόγησε ο Μπαρτζώκας.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του να διαπράξει αυτοχειρία, ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε έστω τυχαία και από λάθος χέρια (λέγε με Κολόκο) τα δύο καλάθια που χρειαζόταν μετά το 55-57 και απέδρασε νικητής στην αφιλόξενη νύχτα των Λιοσίων. Ο Ολυμπιακός αυτής της Παρασκευής έμοιαζε με τα σαραβαλιασμένα οχήματα στο παραπλεύρως νεκροταφείο αυτοκινήτων.

Σπεύσατε τώρα στο κατάφωτο στούντιο του Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε με Ιωάννη Παπαπέτρου, Στέφανο Μακρή και Παντελή Μπούτσκο. Ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο αρκεί για να τηλεμεταφερθείτε στην παρέα μας. Εν ευθέτω χρονω ρίξτε μια ματιά και στο πρώτο φετινό Old School, που, όχι να το παινευτούμε, αλλά αποκλείεται να μη σας αρέσει. Θα το βρείτε εδώ.



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