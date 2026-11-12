Ολυμπιακός: Το βίντεο για το ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοβ

Ολυμπιακός: Το βίντεο για το ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοβ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ολυμπιακός: Το βίντεο για το ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοβ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ για το σπουδαίο επίτευγμα που κατάφερε με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Μέσω βίντεο στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πειραιά αποθέωσε τον MVP της EuroLeague με ένα αφιερωματικό βίντεο, για το επίτευγμα που κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     