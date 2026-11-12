Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ για το σπουδαίο επίτευγμα που κατάφερε με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Μέσω βίντεο στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πειραιά αποθέωσε τον MVP της EuroLeague με ένα αφιερωματικό βίντεο, για το επίτευγμα που κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός: