Ολυμπιακός: Το βίντεο για το ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοβ
Μέσω βίντεο στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Πειραιά αποθέωσε τον MVP της EuroLeague με ένα αφιερωματικό βίντεο, για το επίτευγμα που κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🔴⚪ Another historic chapter in Sasha Vezenkov’s incredible journey in red and white! ❤️ 🏆 Our MVP has become Olympiacos’ all-time leading scorer in EuroLeague history, surpassing the legendary Vassilis Spanoulis! 🎥 From his very first points in our jersey against Coach Bartzokas’ Khimki back in 2018 to his record-breaking 3,553rd point, relive the highlights of this remarkable journey! 👏 Congratulations, Sasha! The best is yet to come! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2026
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