Σημαντικό ρεκόρ για τον Σάσα Βεζένκοβ, καθώς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague.

Μεγάλη διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοβ, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» πετυχαίνοντας δύο πόντους κόντρα στην Ντουμπάι BC, ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα ξεπέρασε τους 3552 πόντους και το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.