Ολυμπιακός (Γ) - Πάνθηρες Καβάλας (Γ) 98-50: Εύκολο απόγευμα για τις «ερυθρόλευκες»
Άνετη νίκη σημείωσε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 98-50 των Πανθήρων Καβάλας, έχοντας ως κορυφαία την Ελεάννα Χριστινάκη.
Το σύνολο του Εντζόγια έφτασε στην 7η νίκη του, συνεχίζοντας με θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.
Κορυφαία για τις γηπεδούχες η Χριστινάκη, έχοντας 24 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε η Εβόντο.
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Στον αντίποδα ξεχώρισε η Πιτς με 13 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-9, 50-21, 75-31, 98-50
Ολυμπιακός (Εντζόγια): Χριστινάκη 24(4), Λάμπερτ 12(1), Κολλάτου, Μάλι 10, Μπενέκη 2, Φάνκαμ 12, Καρλάφτη 10(2), Πεντέντε 4, Εβόντο 18(3), Αναστασοπούλου 6, Σακελλαρίου, Μπλιθικιώτη.
Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Καραγιάννη 5(1), Ιβανούσα 11(1), Πιτς 13(1), Χόμπι 7, Κέλι 10(1), Κοντογιάννη 1, Ποντικάκη Β. 3(1), Αϊβαζίδου, Ποντικάκη Ε.
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