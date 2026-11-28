Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα των Πανθήρων Καβάλας με 98-50, για την 8η αγωνιστική της Allwyn WBL1.

Άνετη νίκη σημείωσε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 98-50 των Πανθήρων Καβάλας, έχοντας ως κορυφαία την Ελεάννα Χριστινάκη.

Το σύνολο του Εντζόγια έφτασε στην 7η νίκη του, συνεχίζοντας με θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Κορυφαία για τις γηπεδούχες η Χριστινάκη, έχοντας 24 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε η Εβόντο.

Στον αντίποδα ξεχώρισε η Πιτς με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 50-21, 75-31, 98-50

Ολυμπιακός (Εντζόγια): Χριστινάκη 24(4), Λάμπερτ 12(1), Κολλάτου, Μάλι 10, Μπενέκη 2, Φάνκαμ 12, Καρλάφτη 10(2), Πεντέντε 4, Εβόντο 18(3), Αναστασοπούλου 6, Σακελλαρίου, Μπλιθικιώτη.

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Καραγιάννη 5(1), Ιβανούσα 11(1), Πιτς 13(1), Χόμπι 7, Κέλι 10(1), Κοντογιάννη 1, Ποντικάκη Β. 3(1), Αϊβαζίδου, Ποντικάκη Ε.