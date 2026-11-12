Μπάντιο: «Να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο ματς»

Ο Μπράνκου Μπάντιο μίλησε για το ματς με τη Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15) και ξεχώρισε τον Τζος Νίμπο.

O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα στο Τelekom Center Athens (13/11, 21:15) για τη Euroleague και ο Μπράνκου Μπάντιο στάθηκε στο τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να έρθει η νίκη.

«Να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο ματς. Η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερη ταχύτητα σε σχέση με πέρυσι, ψάχνει περισσότερο το εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό, έχει καλύτερους χειριστές της μπάλας, ενώ στη θέση του σέντερ έχουν τον Τζος Νίμπο, ο οποίος είναι πολύ καλός στα επιθετικά ριμπάουντ. Έναν τομέα που πρέπει να προσέξουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να πάρουμε μία ακόμα νίκη. Δεν ξέρω πότε θα είμαστε στο 100% σαν ομάδα, αυτό μόνο ο χρόνος θα το δείξει», ανέφερε.