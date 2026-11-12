Ομπράντοβιτς: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου για να χαμογελούν οι παίκτες στην προπόνηση»

O Zέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα (13/11. 21:15)

O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα στο Τelekom Center Athens σε μια απαιτητική δοκιμασία (13/11, 21:15) και θέλει να συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή μετά το τέλος του ματς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην αναμέτρηση με τους Καταλανούς και αναφέρθηκε στο κλειδί της νίκης, αλλά και στην διάθεση των παικτών του στην προπόνηση.

«Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχουν 7 ή 8 σερί νίκες. Εχουν νέο προπονητή και παίκτες, αλλά παίζουν ως ομάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το τρανζίσιον παιχνίδι και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να μην έχουμε λάθη. Αν ελέγξουμε το επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.

Για το ποιοι θα παίξουν και ποιοι είναι εκτός από το ματς με τη Μπάρτσα: «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά ο μόνος που δεν προπονήθηκε είναι ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και είναι πολύ θετικό».

Για την απουσία του Πάντερ: «Ο Πάντερ είναι πολύ σημαντικός για τη Μπαρτσελόνα. Το πώς θα τους επηρεάσει η απουσία του είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα».

Για το πως προσαρμόζεται ο Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση: «Πρέπει να πηγαίνουμε ματς με ματς. Πρέπει να φροντίζουμε τα πάντα. Να ξεκουράζουμε παίκτες, να εξηγούμε ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό».

Για την καλή διάθεση των παικτών στην προπόνηση: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου να χαμογελούν οι παίκτες και να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση. Ελπίζω πως και στο μέλλον θα συνεχιστεί».