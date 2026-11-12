Ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν προπονήθηκε ενόψει του ματς με τη Μπάρτσα (13/11. 21:15) που έρχεται στη Εuroleague.

O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα στο Τelekom Center Athens σε μια απαιτητική δοκιμασία (13/11, 21:15) για τη Euroleague.

Όπως τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η προπόνηση του τριφυλλιού ενόψει Καταλανών έγινε δίχως την παρουσία του Λευτέρη Μαντζούκα.

Οι υπόλοιποι παίκτες των πράσινων υπολογίζονται κανονικά. Αυτό σημαίνει πως είναι διαθέσιμοι τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο «Ρόγκα» μάλλον θα είναι εκτός απέναντι στη Μπάρτσα για να παίξει με τον Κολοσσό την Κυριακή.