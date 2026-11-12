Παναθηναϊκός: Χωρίς Μαντζούκα η προπόνηση
O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα στο Τelekom Center Athens σε μια απαιτητική δοκιμασία (13/11, 21:15) για τη Euroleague.
Όπως τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η προπόνηση του τριφυλλιού ενόψει Καταλανών έγινε δίχως την παρουσία του Λευτέρη Μαντζούκα.
Οι υπόλοιποι παίκτες των πράσινων υπολογίζονται κανονικά. Αυτό σημαίνει πως είναι διαθέσιμοι τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο «Ρόγκα» μάλλον θα είναι εκτός απέναντι στη Μπάρτσα για να παίξει με τον Κολοσσό την Κυριακή.
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