Παναθηναϊκός: Με κόσμο κόντρα στον Κολοσσό, μείωση της ποινής στο ΑΣΕΑΔ
Δικαιώθηκε η Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός που είχε προσφύγει για την ποινή των 4 αγωνιστικών. Έτσι η αναμέτρηση της Κυριακής (13:00) κόντρα στον Κολοσσό για τη GBL θα διεξαχθεί με την παρουσία του κόσμου.
Εχει εκτίσει τις τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών το τριφύλλι και θα μείνει εκεί μετά τη δικαίωση. Αρχικά είχε τιμωρηθεί με τέσσερις. Η υπόθεση αυτή ήταν Κατ επείγον και εκκρεμεί και η απόφαση για το -2 (έχει εκδικαστεί) του Παναθηναϊκού στη βαθμολογία.
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