Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα (13/11. 21:15).

O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα στο Τelekom Center Athens σε μια απαιτητική δοκιμασία (13/11, 21:15). Η EuroLeague έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

Οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία) και Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) θα αποτελούν την τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση των πράσινων με τους Καταλανούς σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της Παρασκευής.

Στο 8-2 και την κορυφή της κατάταξης συναντάμε τον Παναθηναϊκό, ενώ η Μπάρτσα έχει 7 νίκες και 3 ήττες, προσπαθώντας να τον πιάσει στην βαθμολογία.