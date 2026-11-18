Σε ρυθμούς εντατικής… βιντεοθεραπείας μπήκε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κρατά τους παίκτες του για μιάμιση ώρα στην ανάλυση εν όψει Ζάλγκιρις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άφησε πολλά περιθώρια χαλάρωσης στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια, βάζοντάς τους σε διαδικασία εκτενούς ανάλυσης με βίντεπ πριν από την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ο Σέρβος τεχνικός αφιέρωσε περίπου μιάμιση ώρα στην προβολή βίντεο, θέλοντας να αναδείξει τα λάθη και τις αδυναμίες που παρουσίασε η ομάδα του το τελευταίο διάστημα. Η ήττα με 84-79 από τη Βίρτους στην Μπολόνια αποτέλεσε το πιο πρόσφατο καμπανάκι, με τον Ομπράντοβιτς να επιχειρεί να δουλέψει σε βάθος όσα δεν λειτουργούν όπως θα ήθελε.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη διαδικασία είχε αντίκτυπο και στο πρόγραμμα της προπόνησης. Οι «πράσινοι» ήταν προγραμματισμένο να μπουν στο παρκέ της «Zalgirio Arena» στις 20:00, ωστόσο η προβολή και η ανάλυση του βίντεο μετέθεσαν την έναρξή της κατά μία ώρα, με την προπόνηση να ξεκινά τελικά στις 21:00. Ήταν μια σαφής ένδειξη της έμφασης που δίνει ο Ομπράντοβιτς στη διόρθωση των αγωνιστικών προβλημάτων, με τον Παναθηναϊκό να αναζητά άμεση αντίδραση απέναντι στη Ζάλγκιρις.