Διαβάστε τις δηλώσεις του Κώστα Σλούκα εν όψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00) στο Κάουνας.

Στις δηλώσεις του ο Κώστας Σλούκας τόνισε το τι πρέπει νασ προσέξει η ομάδα του κι έστειλε το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά

Για το πόσο εύκολο είναι να γίνει restart: «Γνωρίζουμε ότι η Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ απαιτητικό τουρνουά. Πρέπει να αλλάξουμε κατευθείαν το μυαλό μας και να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Το αποτέλεσμα στην Μπαντελόνα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Επίσης γνωρίζουμε ότι η εικόνα μας δεν είναι αυτή που θέλουμε και ζητάει τόσο ο κόσμος όσο και οι απαιτήσεις που έχουν ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Αλλά όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάμπου (σ.σ. Γιαμπουσέλε), είναι ακόμα Νοέμβριος. Οφείλουμε να κοιτάξουμε μέρα με τη μέρα να βελτιωνόμαστε και φυσικά να παίρνουμε νίκες».

Για το τι πρέπει να προσέξουν: «Βασικό μας πρόβλημα στο παιχνίδι είναι, βασικά από την αρχή της χρονιάς, τα δικά μας ριμπάουντ. Επιτρέψαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ στην αντίπαλη ομάδα. Πρέπει να κρατήσουμε τον Έντουαρντς χαμηλά και να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού, και φυσικά οι επιλογές μας στην επίθεση».

Το μήνυμά που θέλει να στείλει: «Καταρχήν υπομονή. Η ομάδα να είστε σίγουροι ότι προβληματίζεται και προσπαθεί να βελτιώσει πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ότι έχει θέματα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι ομάδες απέναντι στον Παναθηναϊκό παίζουνε πάντα με ένα έξτρα κίνητρο, το οποίο επίσης πρέπει να ματσάρουμε και εμείς. Επιμένω ότι η χθεσινή εικόνα μας δεν ήταν τόσο κακή, όσο... στο να παλέψουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι επιθετικά, κάποιες επιλογές και φυσικά τα αμυντικά ριμπάουντ μας πόνεσαν. Αυτά οφείλουμε να βελτιώσουμε και θα τα βελτιώσουμε αν θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς».

Για την προσαρμοργή του Φρανσίσκο: «Κοιτάξτε, εγώ με τον coach έχω δουλέψει πέντε χρόνια, γνωρίζω τι ζητάει στο γήπεδο. Έχω μία παραπάνω εμπειρία από τον Σίσκο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος, για μένα ο πιο ταλαντούχος point guard στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και να καταλάβει το ρόλο του στην ομάδα, κάνοντας τις οδηγίες του coach. Έχει τη διάθεση. Το θέλει, προφανώς, όπως είπα, είναι νωρίς ακόμη και κρατάμε ότι έχει τη διάθεση, θέλει να το κάνει και θα το κάνει».

Για το θέμα των προπονήσεων και της νοοτροπίας: «Παίκτες προβληματίζονται όχι μόνο στο βίντεο ή στην προπόνηση, αλλά και πριν το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι, ακόμα και όταν είμαστε... το συζητάμε. Υπάρχει θέληση και είναι αυτό που κρατάω. Το έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως, ότι είμαι νομίζω 17-18 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Δεν θυμάμαι μια χρονιά η οποία πήγε ευθεία και να πετύχεις στο τέλος. Αν θέλουμε να είμαστε στο τέλος χαρούμενοι και πετυχημένοι, οφείλουμε να περάσουμε και από δύσκολες περιόδους —καλή ώρα όπως τώρα— η οποία μόνο με νίκες και βελτίωση στο παιχνίδι μας, σε κομμάτια που πονάμε, θα έρθει.»