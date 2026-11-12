Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους από τα ματς της Πέμπτης στη Euroleague.

Η Εuroleague συνεχίζεται και τα πρώτα ματς της 11ης αγωνιστικής έγιναν την Τετάρτη 11 Νοέμβρη. Την Πέμπτη το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Ντουμπάι.

Αναλυτικά

Mακάμπι - Χάποελ 21:05

Για τη Χάποελ εκτός ο Ένις και αμφίβολος Σατοράνσκι. Για τη Μακάμπι εκτός ο Λούντμπεργκ και αμφίβολος ο Λάβι.

Ολυμπιακός - Ντουμπάι 21:15

Eκτός παραμένουν οι Μοντέρο και Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Στον αντίποδα αμφίβολοι είναι οι Άντερσον, Τζάιτε. Δεν θα αγωνιστεί ο Γουόκαπ.

Βαλένθια - Μπάγερν 21:30

Όλοι ετοιμοπόλεμοι στη Μπάγερν, ενώ στους Ισπανούς αμφίβολοι είναι οι Μίροτιτς, Ρίβερς και Γκουέιγ.

Ολίμπια Μιλάνο - Ζάλγκιρις 21:30

Off ο Μπούκερ για την Αρμάνι, δεν θα παίξει ο Γουίλιαμς-Γκος για τους Λιθουανούς.

Ρεάλ - Ερυθρός Αστέρας 22:00

Για τη Ρεάλ δεν θα αγωνιστούν οι Καμπάτσο, Ντεκ, Γκαρούμπα, Γιάντουνεν και Μαλεντόν. Για τον Ερυθρό Αστέρα δεν παίζει ο Μιλιένοβιτς