Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ντουμπάι BC (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια απαιτητική δοκιμασία στη Euroleague για την 11η αγωνιστική. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να επιστρέψει στις νίκες καθώς υποδέχεται στη «SUNEL Arena» την Ντουμπάι BC (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime)

«Η αγορά είναι περιορισμένη», απάντησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας όταν ρωτήθηκε για απόκτηση παίκτη. Για τον Ντόρσεϊ τόνισε: «Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».

Τόσο οι ερυθρόλευκοι όσο και η ομάδα από τα Εμιράτα έχουν 7 νίκες και 3 ήττες μέχρι τώρα στη Euroleague.

Εκτός παραμένουν οι Παπανικολάου και Ντόρσεϊ για τους γηπεδούχους, ενώ στον αντίποδα αμφίβολοι είναι οι Άντερσον, Τζάιτε. Δεν θα αγωνιστεί ο Γουόκαπ.