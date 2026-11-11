Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Κρίστιαν Κολόκο δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή του Ερυθρού Αστέρα για Μαδρίτη, ελέω ενός προβλήματος με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Ο Κρίστιαν Κολόκο του Ερυθρού Αστέρα θα ταξιδέψει για Μαδρίτη ανήμερα του αγώνα των Σέρβων με τη Ρεάλ για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Κολόκο δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας του Βελιγραδίου, εξαιτίας ενός προβλήματος με την ταξιδιωτική VISA του.

Η Crvena Zvezda του Ιμπόν Ναβάρο αναχώρησε σήμερα (11/11) για την ισπανική πρωτεύουσα με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προγραμματισμένο για αύριο (12/11, 22:00).

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Καμερουνέζος ψηλός θα αναχωρήσει για τη Μαδρίτη την Πέμπτη (12/11) το πρωί, αφού σήμερα οι άνθρωποι της πρεσβείας δεν εργάζονται.