Ερυθρός Αστέρας: Πρόβλημα με Κολόκο στην ομάδα του Βελιγραδίου
Ο Κρίστιαν Κολόκο του Ερυθρού Αστέρα θα ταξιδέψει για Μαδρίτη ανήμερα του αγώνα των Σέρβων με τη Ρεάλ για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Κολόκο δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας του Βελιγραδίου, εξαιτίας ενός προβλήματος με την ταξιδιωτική VISA του.
Η Crvena Zvezda του Ιμπόν Ναβάρο αναχώρησε σήμερα (11/11) για την ισπανική πρωτεύουσα με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προγραμματισμένο για αύριο (12/11, 22:00).
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Καμερουνέζος ψηλός θα αναχωρήσει για τη Μαδρίτη την Πέμπτη (12/11) το πρωί, αφού σήμερα οι άνθρωποι της πρεσβείας δεν εργάζονται.
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