Ο Τάισον Κάρτερ με 31 πόντους οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη στην παράταση με 103-100 στο «Παλαού Μπλάουγκράνα» επί της Μπαρτσελόνα που «βράζει» με τη διαιτησία για τις τεχνικές ποινές στο φινάλε.

Με ηγέτη τον Τάισον Κάρτερ ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε νικηφόρα από το «Παλαού Μπλαουγκράνα» επικρατώντας στην παράταση με 103-100 της Μπαρτσελόνα για την 13η αγωνιστική της Euroleague με τους γηπεδούχους να είναι έξαλλοι με τη διαιτησία των Μόγκουλκοτς, Φούφη και Τάις!

Στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα της παράτασης ο Νίμπο χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ο Πάρα αποβλήθηκε με τεχνική ποινή δείχνοντας το σήμα της ομάδας του στη φανέλα στον δεύτερο διαιτητή Ιωάννη Φούφη και ο τρίτος διαιτητής Τάις χρέωσε με τεχνική ποινή τον Ρόμπινσον στα 2.8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη!

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο Τάισον Κάρτερ με 31 πόντους και 5 ασίστ έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα που έχει 8 νίκες και 5 ήττες, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Μπάτλερ με 16 πόντους και ο Νουόρα με 13 πόντους.

Από τη Μπαρτσελόνα που μετράει 8 νίκες και 5 ήττες, ο Ντάριο Μπριθουέλα είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον είχε 21 πόντους, 9 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπαρτσελόνα μπήκε αποφασισμένη να κυριαρχήσει και να μην επιτρέψει στον Ερυθρό Αστέρα να κάνει το παιχνίδι του. Με τον Ντάριο Μπριθουέλα και τον Τζόελ Πάρα να δίνουν λύσεις οι γηπεδούχοι είχαν το «πάνω χέρι» (13-4 στο 7', 16-4 στο 7.20'', 18-6 στο 8'). Οι παίκτες του Ίμπον Ναβάρο έδειξαν να αιφνιδιάζονται από την πίεση του αντιπάλου και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν (23-15 στο 10').

Στη δεύτερη περίοδο, η διαφορά ανέβηκε στο +12 (29-17 στο 11.30''), καθώς ο Τζάστιν Ρόμπινσον αποτέλεσε έναν ακόμη πόλο επιθετικά για τους Ισπανούς, παρότι ήταν άστοχος (6 πόντους με 3/6 σουτ), είχε 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 12:41 λεπτά στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, σταδιακά ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζάρεντ Μπάτλερ «ροκάνισε» τη διαφορά (29-24 στο 13', 34-32 στο 17').

Με εξαιρετική επίδοση από τα 6.75 (6/13 τρίποντα, 46.2%) και 11 ασίστ για 5 λάθη οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου μπόρεσαν να προσπεράσουν και να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας ένα προβάδισμα 4 πόντων (40-44 στο 20') με τρίποντο του Νικ-Γουάιλερ-Μπαμπ. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να σούταρε καλύτερα από την περιφέρεια (7/14 τρίποντα, 50%), αλλά είχε 10 ασίστ για 11 λάθη και αυτό το στοιχείο ήταν που κόστισε στους «μπλαουγκράνα» στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα με την κατακόρυφη άνοδο του Τάισον Κάρτερ μπόρεσαν να βρεθούν στο +8 (45-53 στο 23' και 52-60 στο 25'). Η Μπαρτσελόνα με τους Μπριθουέλα και Πάρα ανέβασε την απόδοση της και ελέγχοντας τα ριμπάουντ (28 έναντι 19 των φιλοξενούμενων μέχρι το 30') μπόρεσε να πλησιάσει σε απόσταση... αναπνοής (66-68 στο 30').

Στην τελευταία περίοδο οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ (69-71 στο 32.20'' και 72-74 στο 33.40''). Με τρίποντο του Τζόελ Πάρα στο 37' η Μπαρτσελόνα ανέβασε τη διαφορά στο +4 (83-79), αλλά ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζόρνταν Νουόρα προσπέρασε (83-85 στο 38.20''). Ο Μπαλτσερόφσκι έφερε την αναμέτρηση στα ίσια (85-85) στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Στην τελευταία επίθεση οι Σέρβοι έχασαν την μπάλα από την πίεση των Καταλανών όμως το τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον δεν βρήκε στόχο.

Στην παράταση τα πράγματα ήταν ισορροπημένα με τον Γουάιλερ-Μπαμπ να δίνει προβάδισμα (95-97) στον Ερυθρό Αστέρα, ο Μπριθουέλα με τρίποντο απάντησε (98-97) και στα 25'' ο Τζάρεντ Μπάτλερ έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους (98-99). Στην τελευταία επίθεση ο Ρόμπινσον δέχθηκε ένα μεγαλοπρεπές στοπ από τον Κολόκο και στην επόμενη κατοχή ο Νίμπο χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, το οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο στις εξέδρες και στη συνέχεια ακολούθησαν η τεχνική ποινή του Ιωάννη Φούφη στον Πάρα που αποχώρησε από το παρκέ δείχοντας το σήμα της Μπαρτσελόνα στον Έλληνα ρέφερι και στη συνέχεια ο Ρόμπινσον που δέχθηκε τεχνική ποινή για ειρωνικό χειροκρότημα σε φάση όπου ο Νουόρα πάτησε τη γραμμή και η μπάλα έπρεπε να δοθεί στους Ισπανούς, Με αυτό τον τρόπο διευρύνθηκε η διαφορά και το τελικό 100-103 στην παράταση βρήκε τους Σέρβους να πανηγυρίζουν και τους γηπεδούχους να βράζουν με τη διαιτησία...