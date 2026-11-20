EuroLeague: Οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών (20/11) αναμετρήσεων
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Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (20/11) αναμετρήσεων που κλείνουν την αυλαία της 13ης αγωνιστική της EuroLeague.
Στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 2ης μέρας για την 13η αγωνιστική στη EuroLeague η Ανανατολού Εφές υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 19:30.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, ενώ ένα τέταρτο αργότερα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στην Ισπανία (21:30).
Στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής, η Παρτίζαν φιλοξενεί την Μπεσίκτας (21:45).
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών (20/11) αναμετρήσεων:
- 19:30: Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν (Novasports 5)
- 21:15: Ολυμπιακός - Αναναντολού Εφές(LIVE από το Gazzetta) (Novasports Prime)
- 21:30: Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας (Novasports 4)
- 21:45: Παρτίζαν - Μπεσίκτας (Novasports Start)
@Photo credits: eurokinissi
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