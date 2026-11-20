Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (20/11) αναμετρήσεων που κλείνουν την αυλαία της 13ης αγωνιστική της EuroLeague.

Στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 2ης μέρας για την 13η αγωνιστική στη EuroLeague η Ανανατολού Εφές υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 19:30.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, ενώ ένα τέταρτο αργότερα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στην Ισπανία (21:30).

Στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής, η Παρτίζαν φιλοξενεί την Μπεσίκτας (21:45).

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών (20/11) αναμετρήσεων: