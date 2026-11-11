Παρτίζαν: Προανήγγειλε τον Κρις Σίλβα

Παρτίζαν: Προανήγγειλε τον Κρις Σίλβα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παρτίζαν: Προανήγγειλε τον Κρις Σίλβα
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Τη μεταγραφή του Κρις Σίλβα προανήγγειλε η Παρτίζαν μέσω ανάρτησής της στο x.

Ο Κρις Σίλβα έφτασε σήμερα (11/11) στο Βελιγράδι, προκειμένου να γίνει και επίσημα παίκτης της Παρτίζαν.

Η σέρβικη ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης αναμένεται αύριο (12/11) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κρις Σίλβα, έφτασε σήμερα στο Βελιγράδι, όπου αύριο θα υποβληθεί σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις. Εάν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς, ο Σίλβα θα γίνει ο νέος παίκτης της Παρτιζάν.»

@Photo credits: x_partizanbc
     

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