Παρτίζαν: Προανήγγειλε τον Κρις Σίλβα
Ο Κρις Σίλβα έφτασε σήμερα (11/11) στο Βελιγράδι, προκειμένου να γίνει και επίσημα παίκτης της Παρτίζαν.
Η σέρβικη ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης αναμένεται αύριο (12/11) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:
«Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κρις Σίλβα, έφτασε σήμερα στο Βελιγράδι, όπου αύριο θα υποβληθεί σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις. Εάν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς, ο Σίλβα θα γίνει ο νέος παίκτης της Παρτιζάν.»
Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊🏽 https://t.co/T6CAn2aoWP— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026
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