Τη μεταγραφή του Κρις Σίλβα προανήγγειλε η Παρτίζαν μέσω ανάρτησής της στο x.

Ο Κρις Σίλβα έφτασε σήμερα (11/11) στο Βελιγράδι, προκειμένου να γίνει και επίσημα παίκτης της Παρτίζαν.

Η σέρβικη ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης αναμένεται αύριο (12/11) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κρις Σίλβα, έφτασε σήμερα στο Βελιγράδι, όπου αύριο θα υποβληθεί σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις. Εάν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς, ο Σίλβα θα γίνει ο νέος παίκτης της Παρτιζάν.»