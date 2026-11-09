Ο Κρις Σίλβα βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Φενέρμπαχτσε, με την Παρτίζαν να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτησή του, όπως αποκάλυψε το Basketball Sphere.

Έτοιμος να αλλάξει ομάδα και να μετακομίσει στο Βελιγράδι παρουσιάζεται ο Κρις Σίλβα. Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στο στόχαστρο της Παρτίζαν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, σύμφωνα με το «Basketball Sphere».

Ο άλλοτε ψηλός της ΑΕΚ είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα. Μάλιστα, τότε είχε γίνει γνωστό πως τόσο η Παρτίζαν όσο και η Μπαρτσελόνα είχαν εξετάσει την περίπτωσή του, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Σίλβα είχε καταφέρει να ξεχωρίσει, μετρώντας 16,2 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο στη GBL. Στο Basketball Champions League είχε 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η συνέχεια στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη. Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας 4,4 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ, έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Στο τουρκικό πρωτάθλημα, σε οκτώ εμφανίσεις, είχε 10,5 πόντους και 3,9 ριμπάουντ σε περίπου 15 λεπτά ανά αγώνα. Η φετινή του παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι ακόμη πιο περιορισμένη, καθώς έχει καταγράψει μόλις τέσσερις συμμετοχές, με 1,8 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 5 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο.

Όπως αναφέρει το Basketball Sphere, το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει η Παρτίζαν για την απόκτησή του ανέρχεται στις 100.000 δολάρια τον μήνα, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.