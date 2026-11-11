Με δύο παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τη Φενέρμπαχτσε να δοκιμάζεται στο Παρίσι και την Παρτίζαν να υποδέχεται την Μπασκόνια.

Τζάμπολ στην 11η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου με δύο αναμετρήσεις σε Παρίσι και Βελιγράδι.

Η Φενέρμπαχτσε (7-3) φιλοξενείται από την Παρί (4-6) στην «Accor Arena» με στόχο να διατηρήσει το αήττητο σερί της απέναντι στην γαλλική ομάδα έχοντας επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις! Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν προβλήματα με απουσίες, ενώ κανονικά υπολογίζεται γι' αυτό το παιχνίδι και ο Ντάλτον Χόουμς για λογαριασμό της ομάδας του Μαξίμ Λεφέβρ, ο οποίος είχε απουσιάσει από τα δύο προηγούμενα ματς. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4 στις 21:45.

Την ίδια ώρα αλλά από τη συχνότητα του Novasports Start θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του μπάσκετ την αναμέτρηση της Παρτίζαν με την ουραγό Μπασκόνια στην «Beogrdska Arena». Η σερβική ομάδα έχει 5-5 ρεκόρ και προέρχεται από την εύκολη επικράτηση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βέβαια ο προπονητής Ζοάν Πενιαρόγια θα έχει να διαχειριστεί τέσσερις σημαντικές απουσίες καθώς είναι εκτός οι Τζεκίρι, Χέιζ, Βιλντόζα και Γουίλις. Προβλήματα έχει και η Μπασκόνια καθώς είναι εκτός οι Τάντας Σεντεκέρσκις και Ρόντιονς Κούρουκς.

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Βαλένθια 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Ντουμπάι 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζάλγκιρις 6-4 Παρτίζαν 5-5 Αναντολού Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Παρί 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

Τετάρτη (11/11)

21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)