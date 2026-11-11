Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τετάρτη (11/11) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό, ελέω του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες, με την δράση να περιορίζεται κυρίως στο μπάσκετ.

Νωρίτερα όμως συντονιστείτε στο YouTube του Gazzetta και το Gazz Floor με όλες τις εξελίξεις για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Αργότερα στις 13:30 θα ξεκινήσουν οι Galacticos by Elabet με όλο το ρεπορτάζ των ομάδων της Superleague και στις 15:45 το QnA του ΠΑΟΚ. Τέλος στις 18:30 έρχεται το Gazzetta Magazino by Elabet.

Η δράση ξεκινάει στις 18:00 (Nova sports 4) με την Μπαχτσασεχιρ να υποδέχεται στην Τουρκία την Λιετκάμπελις. Στις 19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Σερβία στο πλαίσιο των προκριματικών του Eurobasket Γυναικών, ενώ στις 20:00 (Niva sports Prime) ο Άρης θα φιλοξενήσει την Ρίγα.

Λίγο αργότερα στις 20:30 (Magenra sport 4) το Περιστέρι θα υποδεχθεί στην έδρα του την Βάρεζε του Γιάννη Καστρίτη. Τέλος στις 21:45 η Παρτιζαν θα αναμετρηθεί στο Βελιγράδι με τη Μπασκόνια (Nova Sports Start) και την ίδια ώρα η Παρί με τη Φενέρμπαχτσε (Nova sports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

Gazz Floor - Gazzetta (11:00, Gazzetta)

Galacticos - Gazzetta (13:30, Gazzetta)

QnA - Gazzetta (15:45, Gazzetta)

Μπαχτσεσεχίρ - Λιετκαμπέλις (18:00, Nova Sports 4)

Magazino Gazzetta (18:30, Gazzetta)

Σερβία - Ελλάδα (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Περιστέρι - Βαρέζε (19:30, Magenta Sports 4)

Άρης - Ρίγας Ζέλι (20:00, Nova Sports Prime)

Τρέντο - Χάποελ Ιερουσαλήμ (20:30, Nova Sports 5)

Λε Μαν - Μπουργκ (21:00, Nova Sports 3)

Παρτίζαν - Μπασκόνια (21:45, Nova Sports Start)

Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45, Nova Sports 4)