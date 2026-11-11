Δείτε το ιατρικό δελτίο ενόψει των δύο πρώτων αγώνων που θα ανοίξουν και την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρώτο μέρος (από τα τρία) της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague, με την Παρί να υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτίζαν την Μπασκόνια.

Ποιοι είναι οι απόντες, ποιοι αναμένεται να επιστρέψουν και ποιοι είναι αμφίβολοι σε αυτά τα δύο παιχνίδια σε Παρίσι και Βελιγράδι;

Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45)

Για την Παρί τα τελευταία νέα είναι ευχάριστα καθώς αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» και ο Ντάλτον Χόουμς ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια λόγω μιας διάσεισης. Παρόλα αυτά επέστρεψε στο τελευταίο ματς για το πρωτάθλημα Γαλλίας οπότε και υπολογίζεται κανονικά και για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρ. Λευκό είναι και το απουσιολόγιο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Φενέρμπαχτσε καθώς άπαντες αναμένεται να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι.

Παρτίζαν - Μπασκόνια (21:45)

Αρκετοί είναι οι «πονοκέφαλοι» για τον Ζοάν Πενιαρόγια καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κεβάριους Χέιζ ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο, ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολο και το αν θα μπορέσουν να αγωνιστούν οι Λούκα Βιλντόζα, Τόνιε Τζεκίρι και Ντέρεκ Γουίλις. Οι πιθανότητες ωστόσο δεν είναι με το μέρος τους ενόψει του αγώνα με την Μπασκόνια στο Βελιγράδι. Στον αντίποδα οι Βάσκοι έχουν και εκείνοι τα προβλήματά τους καθώς έχουν τεθεί εκτός δράσης οι Τάντας Σεντεκέρσκις και Ρόντιον Κούρουκς.