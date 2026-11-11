Δείτε τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την περίπτωση απόκτησης παίκτη, την αγορά, τον Βούτσεβιτς, αλλά και την αναμέτρηση με την Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες καθώς υποδέχεται στη «SUNEL Arena» την Ντουμπάι BC για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ένα από τα θέματα συζήτησης είναι και η πιθανότητα απόκτησης παίκτη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εξηγεί ότι η αγορά είναι πολύ περιορισμένη.

«Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του. Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν» είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα και όσον αφορά την αναμέτρηση με το Μαρούσι, είπε ότι «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, προφανώς μην έχοντας καλή εμφάνιση και αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση στα media για το τι δεν κάνουμε καλά. Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό ήταν ένα wake up call. Ότι δεν παίξαμε καλά είναι δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που τελικά κερδίσαμε, πρέπει να μας προβληματίσει για κάτι».

Για το πρόγραμμα: «Το πρόγραμμα που ακολουθούμε, όπως και όλες οι ομάδες, το ρεπό είναι υποχρεωτικό. Ακόμη κι όταν έχεις τρεις ημέρες, οι προπονήσεις είναι δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους χορηγούς και το κοινό. Πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα το υπάρχον ρόστερ θα γίνεται καλύτερο».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».

Για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC: “Να έχουμε καλύτερη δημιουργία και καλύτερη εκτέλεση, να μην πάμε σε βιαστικές αποφάσεις”.

Για τα όσα είπε ο Νίκολα Βούτσεβιτς: «Εδώ εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό, δεν έχει σημασία πώς αισθάνομαι εγώ. Δεν το γνωρίζω το παιδί, με τιμάει, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στον Ολυμπιακό και όχι σε εμένα».

Για τους Μιλουτίνοφ και Κόντσαρ: «Οι προπονήσεις οι τελευταίες βοηθούν να νιώσουν καλύτερα».