Δείτε τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και το πότε αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στην «SUNEL Arena» για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να απαντάει σε ερώτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η τιμωρία του Έλληνα γκαρντ ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα και βάσει χρονοδιαγράμματος αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του από την επόμενη ημέρα.

Την παραμονή του αγώνα με την Ντουμπάι BC, ο προπονητής του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό».

Και συνέχισε: «Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα»,