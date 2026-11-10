Ο Βούτσεβιτς «ψηφίζει» και Ολυμπιακό εάν επιστρέψει στην Ευρώπη: «Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό Μέσο και μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά στον Ολυμπιακό στο ενδεχόμενο της επιστροφής στην Ευρώπη.

Το όνομα του Νίκολα Βούτσεβιτς ακούστηκε αρκετά το περασμένο καλοκαίρι για ομάδες της Euroleague αν και ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος. Ήθελε ΝΒΑ. Και επέστρεψε τους Ορλάντο Μάτζικ.

Παρόλα αυτά δεν έχει σβήσει τελείως από το μυαλό του τη πιθανότητα να περάσει τον Ατλαντικό στο κλείσιμο της καριέρας του, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

«Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ πολύ, νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από την κατάσταση που θα έχω εδώ και τους ρόλους που μπορώ να αναλάβω. Κι αν δεν είναι κάτι που με ικανοποιεί, θα εξαρτηθεί από το αν θέλω να συνεχίσω να παίζω ή όχι. Θα έπρεπε επίσης να δω τι είναι καλύτερο για την οικογένειά μου. Οπότε δεν ξέρω, δεν το έχω πολυσκεφτεί», είπε ο Βούτσεβιτς στην «Mundo Deportivo» και συνέχισε:

«Είχα κάποιες προτάσεις από την Euroleague αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήμουν πραγματικά αφοσιωμένος στο NBA. Είχα δυο προτάσεις από το NBA και τελικά επέλεξα αυτήν. Για την ώρα, θεωρώ ότι ακόμα προσφέρω πράγματα εδώ, αλλά θα δούμε. Έχω έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα δούμε πώς θα νιώθω στο τέλος της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις, θα μπορούσε να είναι η NBA Europe ή η Euroleague»

Και μιλώντας για τις ομάδες που θα ήθελε αγωνιστεί στην Ευρώπη, ανέφερε και αυτήν του Ολυμπιακού: «Εάν ερχόμουν στην Euroleagur, οι τρεις ομάδες που θα μου άρεσαν είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπάρτσα είναι απίστευτη, ένας μεγάλος σύλλογος, με μεγάλη ιστορία· και οι δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες, αλλά πάντα δίνω μια μικρή προτεραιότητα στη Ρεάλ. Δεν ξέρω, είναι απλά η ιστορία της, όλα όσα έχουν πετύχει. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, αλλά αυτές είναι τρεις ομάδες που πάντα μου αρέσει να παρακολουθώ».

Και υπογράμμισε: «Πάντα μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, έχουν εξαιρετικό προπονητή. Η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη με φανταστικούς φιλάθλους επίσης. Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα κι αυτό θα ήταν εξίσου ξεχωριστό».