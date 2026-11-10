Ο Νίκολα Βούτσεβιτς με δηλώσεις του έκανε ειδική αναφορά σε τρεις ομάδες της Euroleague σε περίπτωση που θελήσει να αγωνιστεί στην Ευρώπη, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός. Ποιο το συμβόλαιο του Μαυροβούνιου σέντερ, ο οποίος διανύει την 16η σεζόν του στο NBA.

Αν μη τι άλλο, ο Νίκολα Βούτσεβιτς αποτελεί έναν από τους πιο πετυχημένους ευρωπαίους που πέρασαν τον Ατλαντικό και αγωνίστηκαν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Γεννημένος στην Ελβετία, μεγαλωμένος στο Βέλγιο και έχοντας μετακομίσει στο Μαυροβούνιο προκειμένου να εξελιχθεί μπασκετικά στα πρώτα παιδικά του βήματα, ο Βούτσεβιτς έφτασε στο σημείο να αποτελεί σημείο αναφοράς από το 2011, όταν και επιλέχθηκε από τους Φιλαντέλφεια 76ers, έως και σήμερα.

Ουσιαστικά το μπάσκετ το έμαθε στις ΗΠΑ καθώς μετακόμισε στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνια το 2007. Εκεί πήγε λύκειο με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα ως παίκτης των Trojans και δη στο University of South California. Πάντως πριν φορέσει τη φανέλα των Σίξερς, εκμεταλλεύτηκε το lock out το 2011 και πήρε μια πρώτη «γεύση» από το ευρωπαϊκό μπάσκετ ως παίκτης της Μπούντσονοστ.

Έκτοτε έχασε κάθε επαφή με την Ευρώπη καθώς η ζωή του συνδυάστηκε με τις ΗΠΑ και το NBA όπου πραγματοποίησε (και εξακολουθεί να πραγματοποιεί) εξαιρετική καριέρα. Άραγε υπάρχει περίπτωση να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για... μόνιμη διαμονή ύστερα από 20 χρόνια;

Ο ίδιος, ο οποίος έκλεισε τα 36 του χρόνια τον περασμένο μήνα (24/10), παραχώρησε μια συνέντευξη στην «Mundo Deportivo» όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για πιθανή μετακόμισή του στην Ευρώπη ύστερα από 16 χρόνια στο NBA. Τι είπε; «Εάν ερχόμουν στην Euroleagur, οι τρεις ομάδες που θα μου άρεσαν είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης» εκθειάζοντας παράλληλα και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δεν απέκλεισε τίποτα όσον αφορά την «παρθενική» του συμμετοχή στην Euroleague, δείχνοντας ξεκάθαρα και την προτίμησή του όσον αφορά τις προτεραιότητες που θα είχε σε μια τέτοια πιθανότητα. Σίγουρα το οικονομικό δεν θα έπαιζε ρόλο σε μια τέτοια απόφαση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτήν την 16ετία, ο Βούτσεβιτς έχει «γεμίσει» τον τραπεζικό του λογαριασμό με το... διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 216 εκατομμυρίων δολαρίων (!) ενώ έχει να λάβει άλλα 2.5 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν 2026-27.

Ουσιαστικά έδειξε εμπράκτως ότι το ΝΒΑ αποτελεί την δική του προτεραιότητα καθώς ήταν το minimum συμβόλαιο που θα μπορούσε να υπογράψει για να παραμείνει στο NBA, επιστρέφοντας παράλληλα και στους Ορλάντο Μάτζικ ύστερα από μια πενταετία. Άλλωστε στους Μάτζικ εκτόξευσε την καριέρα του καθώς σε 600 παιχνίδια στο Ορλάντο είχε 17.4 πόντους και 10.7 ριμπάουντ.

Συνολικά (και έως και σήμερα) ο Νίκολα Βούτσεβιτς έχει αγωνιστεί σε 1.045 παιχνίδια στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 16.9 πόντους, 10.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ ενώ σουτάρει με 53% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 77% στις βολές. Φέτος δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους Μάτζικ με μόλις 8,3 λεπτά συμμετοχής με 2.4 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 9 παιχνίδια.