Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις συννεφιασμένες μέρες»

O Γιαν Μοντέρο με ανάρτηση του, έδειξε πως δεν χάνει την αισιοδοξία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Γιαν Μοντέρο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Ισπανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζημιά στον έξω μηνίσκο. Η αποκατάσταση του υπολογίζεται στους έξι μήνες στερώντας από τον Ολυμπιακό έναν εντυπωσιακό γκαρντ, κομβικό στο πλάνο του Μπαρτζώκα.

Ο Δομινικανός γκαρντ φορά ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι και δείχνει πως δεν χάνει την αισιοδοξία του, δουλεύοντας έτσι ώστε να επιστρέψει δριμύτερος. «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις συννεφιασμένες μέρες», ήταν τα λόγια του στην ανάρτηση που έκανε στο X.

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