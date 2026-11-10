Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις συννεφιασμένες μέρες»
Ο Γιαν Μοντέρο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Ισπανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζημιά στον έξω μηνίσκο. Η αποκατάσταση του υπολογίζεται στους έξι μήνες στερώντας από τον Ολυμπιακό έναν εντυπωσιακό γκαρντ, κομβικό στο πλάνο του Μπαρτζώκα.
Ο Δομινικανός γκαρντ φορά ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι και δείχνει πως δεν χάνει την αισιοδοξία του, δουλεύοντας έτσι ώστε να επιστρέψει δριμύτερος. «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις συννεφιασμένες μέρες», ήταν τα λόγια του στην ανάρτηση που έκανε στο X.
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Siempre sale el sol después de los días grises 🤍.— Jean Montero (@jeanmontero03) November 10, 2026
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