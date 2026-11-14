Zαντάρ - Παρτίζαν 81-74: Κατώτερη των περιστάσεων πριν τη διαβολοβδομάδα

Zαντάρ - Παρτίζαν 81-74: Κατώτερη των περιστάσεων πριν τη διαβολοβδομάδα

Νίκος Καρφής
Πεναρόγια

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Η Παρτίζαν δυσκολεύτηκε πολύ από τη Ζαντάρ και τελικά ηττήθηκε με 81-74 για την ABA Liga.

Κακή εμφάνιση για την ομάδα του Πεναρόγια και ήττα. Η Παρτίζαν ηττήθηκε από τη Ζαντάρ με 81-74 για την ABA Liga πριν τη διαβολοβδομάδα και έπεσε στο 6-1, κάνοντας την πρώτη ήττα.

Για τους νικητές που έκαναν την έκπληξη ο Γουίλιαμς είχε 20 πόντους και ο Ντρέζνιακ σταμάτησε στους 16 πόντους. Από την πλευρά των νικητών ο Ριβς είχε 15 πόντους, ο Φρανκς μέτρησε 10 πόντους και ο Άλμαν 9 πόντους με 8 ασίστ.

Στις 17 Νοέμβρη υποδέχεται τη Βαλένθια για τη Euroleage, ενώ στις 20 του μήνα φιλοξενεί τη Μπεσίκτας. Δυο πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Φάνηκε πάντως να έχει περισσότερα το μυαλό της σε αυτά τα ματς παρά στην Ζαντάρ.

ΖαντάρFG2FG3FTREBOTHER
#ΠαίκτεςMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-VAL
1Βλαντίμιρ Μιχαΐλοβιτς20:02123/742.9%1/333.3%3/3100%0002100260
5Άντρο Μίρτσετα00:0000/00/00/000000000
6Κρσεβάν Κλάριτσα15:0621/333.3%0/10%0/012300102321
8Λόβρο Μπουλιέβιτς19:2400/10%0/20%0/01450000039
12Νίκο Σάρε *22:14102/728.6%1/425%3/3100%0553110312-3
13Ίβαν Βράνες *16:4852/728.6%0/01/250%2243110130
17Μαρκ Άντονι Όγκντεν Τζούνιορ14:3093/475%2/366.7%1/250%022300016-2
24Ντάριο Ντρέζνιακ *27:35165/862.5%1/333.3%3/3100%22444001209
27Ίβαν Βούτσιτς05:4700/10%0/00/000021100-15
34Ρος Άντονι Γουίλιαμς *32:00203/837.5%4/757.1%2/2100%01126103225
46Μάρκο Ράμλιακ *26:3471/425%1/250%2/366.7%156122209-9
Partizan Mozzart BetFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Κέβιν Άλμαν26:4293/650%1/333.3%2/366.7%0/00%05533200-515
7Μάρκο Νάκιτς15:1251/250%1/333.3%0/00%0/00%00003110-100
8Ρόνι Φρανκς *31:08102/366.7%0/30%0/00%6/785.7%40444310119
9Βάνια Μαρίνκοβιτς18:5272/2100%1/616.7%0/00%0/00%04414210-23
10Νίκολα Τανάσκοβιτς17:1431/333.3%0/10%1/425%0/00%11220200-250
12Άντριου Ριβς *23:09156/785.7%0/30%3/3100%0/00%10113210-19
19Αλέκσα Λάκιτς *20:2360/00%2/540%0/00%0/00%15601010-1210
30Ζοάο Ομπάμε Κορέια Σίλβα *17:4140/30%0/00%0/00%4/4100%2350322006
66Αλέσα Παγιόλα *17:3560/00%1/520%3/475%0/00%0223221045
77Ζοφρί Λοβέρν12:0493/837.5%0/00%0/00%3/3100%3143200155
     

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