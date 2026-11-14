Η Παρτίζαν δυσκολεύτηκε πολύ από τη Ζαντάρ και τελικά ηττήθηκε με 81-74 για την ABA Liga.

Κακή εμφάνιση για την ομάδα του Πεναρόγια και ήττα. Η Παρτίζαν ηττήθηκε από τη Ζαντάρ με 81-74 για την ABA Liga πριν τη διαβολοβδομάδα και έπεσε στο 6-1, κάνοντας την πρώτη ήττα.

Για τους νικητές που έκαναν την έκπληξη ο Γουίλιαμς είχε 20 πόντους και ο Ντρέζνιακ σταμάτησε στους 16 πόντους. Από την πλευρά των νικητών ο Ριβς είχε 15 πόντους, ο Φρανκς μέτρησε 10 πόντους και ο Άλμαν 9 πόντους με 8 ασίστ.

Στις 17 Νοέμβρη υποδέχεται τη Βαλένθια για τη Euroleage, ενώ στις 20 του μήνα φιλοξενεί τη Μπεσίκτας. Δυο πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Φάνηκε πάντως να έχει περισσότερα το μυαλό της σε αυτά τα ματς παρά στην Ζαντάρ.

Ζαντάρ FG2 FG3 FT REB OTHER # Παίκτες MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- VAL 1 Βλαντίμιρ Μιχαΐλοβιτς 20:02 12 3/7 42.9% 1/3 33.3% 3/3 100% 0 0 0 2 1 0 0 2 6 0 5 Άντρο Μίρτσετα 00:00 0 0/0 — 0/0 — 0/0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 6 Κρσεβάν Κλάριτσα 15:06 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 — 1 2 3 0 0 1 0 2 3 21 8 Λόβρο Μπουλιέβιτς 19:24 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 — 1 4 5 0 0 0 0 0 3 9 12 Νίκο Σάρε * 22:14 10 2/7 28.6% 1/4 25% 3/3 100% 0 5 5 3 1 1 0 3 12 -3 13 Ίβαν Βράνες * 16:48 5 2/7 28.6% 0/0 — 1/2 50% 2 2 4 3 1 1 0 1 3 0 17 Μαρκ Άντονι Όγκντεν Τζούνιορ 14:30 9 3/4 75% 2/3 66.7% 1/2 50% 0 2 2 3 0 0 0 1 6 -2 24 Ντάριο Ντρέζνιακ * 27:35 16 5/8 62.5% 1/3 33.3% 3/3 100% 2 2 4 4 4 0 0 1 20 9 27 Ίβαν Βούτσιτς 05:47 0 0/1 0% 0/0 — 0/0 — 0 0 0 2 1 1 0 0 -1 5 34 Ρος Άντονι Γουίλιαμς * 32:00 20 3/8 37.5% 4/7 57.1% 2/2 100% 0 1 1 2 6 1 0 3 22 5 46 Μάρκο Ράμλιακ * 26:34 7 1/4 25% 1/2 50% 2/3 66.7% 1 5 6 1 2 2 2 0 9 -9