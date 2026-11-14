Zαντάρ - Παρτίζαν 81-74: Κατώτερη των περιστάσεων πριν τη διαβολοβδομάδα
Κακή εμφάνιση για την ομάδα του Πεναρόγια και ήττα. Η Παρτίζαν ηττήθηκε από τη Ζαντάρ με 81-74 για την ABA Liga πριν τη διαβολοβδομάδα και έπεσε στο 6-1, κάνοντας την πρώτη ήττα.
Για τους νικητές που έκαναν την έκπληξη ο Γουίλιαμς είχε 20 πόντους και ο Ντρέζνιακ σταμάτησε στους 16 πόντους. Από την πλευρά των νικητών ο Ριβς είχε 15 πόντους, ο Φρανκς μέτρησε 10 πόντους και ο Άλμαν 9 πόντους με 8 ασίστ.
Στις 17 Νοέμβρη υποδέχεται τη Βαλένθια για τη Euroleage, ενώ στις 20 του μήνα φιλοξενεί τη Μπεσίκτας. Δυο πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Φάνηκε πάντως να έχει περισσότερα το μυαλό της σε αυτά τα ματς παρά στην Ζαντάρ.
|Ζαντάρ
|FG2
|FG3
|FT
|REB
|OTHER
|#
|Παίκτες
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|VAL
|1
|Βλαντίμιρ Μιχαΐλοβιτς
|20:02
|12
|3/7
|42.9%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|2
|6
|0
|5
|Άντρο Μίρτσετα
|00:00
|0
|0/0
|—
|0/0
|—
|0/0
|—
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|6
|Κρσεβάν Κλάριτσα
|15:06
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|—
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|21
|8
|Λόβρο Μπουλιέβιτς
|19:24
|0
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|—
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|9
|12
|Νίκο Σάρε *
|22:14
|10
|2/7
|28.6%
|1/4
|25%
|3/3
|100%
|0
|5
|5
|3
|1
|1
|0
|3
|12
|-3
|13
|Ίβαν Βράνες *
|16:48
|5
|2/7
|28.6%
|0/0
|—
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|0
|17
|Μαρκ Άντονι Όγκντεν Τζούνιορ
|14:30
|9
|3/4
|75%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|6
|-2
|24
|Ντάριο Ντρέζνιακ *
|27:35
|16
|5/8
|62.5%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|2
|2
|4
|4
|4
|0
|0
|1
|20
|9
|27
|Ίβαν Βούτσιτς
|05:47
|0
|0/1
|0%
|0/0
|—
|0/0
|—
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|-1
|5
|34
|Ρος Άντονι Γουίλιαμς *
|32:00
|20
|3/8
|37.5%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|6
|1
|0
|3
|22
|5
|46
|Μάρκο Ράμλιακ *
|26:34
|7
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|1
|5
|6
|1
|2
|2
|2
|0
|9
|-9
|Partizan Mozzart Bet
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Κέβιν Άλμαν
|26:42
|9
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|3
|3
|2
|0
|0
|-5
|15
|7
|Μάρκο Νάκιτς
|15:12
|5
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|-10
|0
|8
|Ρόνι Φρανκς *
|31:08
|10
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|6/7
|85.7%
|4
|0
|4
|4
|4
|3
|1
|0
|11
|9
|9
|Βάνια Μαρίνκοβιτς
|18:52
|7
|2/2
|100%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|4
|2
|1
|0
|-2
|3
|10
|Νίκολα Τανάσκοβιτς
|17:14
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|-25
|0
|12
|Άντριου Ριβς *
|23:09
|15
|6/7
|85.7%
|0/3
|0%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|-1
|9
|19
|Αλέκσα Λάκιτς *
|20:23
|6
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|1
|0
|-12
|10
|30
|Ζοάο Ομπάμε Κορέια Σίλβα *
|17:41
|4
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|3
|5
|0
|3
|2
|2
|0
|0
|6
|66
|Αλέσα Παγιόλα *
|17:35
|6
|0/0
|0%
|1/5
|20%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|2
|2
|1
|0
|4
|5
|77
|Ζοφρί Λοβέρν
|12:04
|9
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|3
|1
|4
|3
|2
|0
|0
|1
|5
|5
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