Μπάγερν Μονάχου: Παρελθόν ο Καμάρ Μπόλντγουιν

Μπάγερν Μονάχου: Παρελθόν ο Καμάρ Μπόλντγουιν

Γιώργος Σακελλάρης
Μπάγερν Μονάχου: Παρελθόν ο Καμάρ Μπόλντγουιν
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Ο Καμάρ Μπόλντγουιν αποτελεί παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου και θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

«Τίτλοι τέλους» στη συνεργασία της Μπάγερν Μονάχου με τον Καμάρ Μπόλντγουιν! Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Βαυαρών, ο παίκτης αιτήθηκε οικειοθελώς να αποχωρήσει και θα συνεχίσει σε άλλον σύλλογο της EuroLeague.

Ο Μπόλντγουιν τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση με την ομάδα του Μονάχου μέτρησε 5,6 πόντους, 1,4 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ μέσο όρο και πλέον μένει να φανεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

@Photo credits: @FCBBasketball/X
     

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