Μπάγερν Μονάχου: Παρελθόν ο Καμάρ Μπόλντγουιν
«Τίτλοι τέλους» στη συνεργασία της Μπάγερν Μονάχου με τον Καμάρ Μπόλντγουιν! Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Βαυαρών, ο παίκτης αιτήθηκε οικειοθελώς να αποχωρήσει και θα συνεχίσει σε άλλον σύλλογο της EuroLeague.
Ο Μπόλντγουιν τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση με την ομάδα του Μονάχου μέτρησε 5,6 πόντους, 1,4 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ μέσο όρο και πλέον μένει να φανεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐊𝐀𝐌𝐀𝐑 🤜🤛 Kamar Baldwin is leaving the club at short notice at his own request, having accepted an offer from another EuroLeague team. 🇩🇪🗞️ https://t.co/xqYH1rlzvh 🇬🇧🗞️ https://t.co/mo474HTIDU #FCBB #Kaderupdate by @freelanceDE https://t.co/dRafWLWORE— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.