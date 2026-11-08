Βίρτσμπουργκ - Μπάγερν 73-94: Άνετο διπλό και συνέχεια στις νίκες

Βίρτσμπουργκ - Μπάγερν 73-94: Άνετο διπλό και συνέχεια στις νίκες

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μπάγερν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε το διπλό στην έδρα της Βίρτσμπουργκ με 94-73.

Τρίτη διαδοχική νίκη για την Μπάγερν σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά το διπλό επί της Βιλερμπάν στη EuroLeague, οι Βαυαροί έδειξαν την ανωτερότητά τους στο πρωτάθλημα. Φιλοξενήθηκαν από τη Βίρτσμπουργκ και έφτασαν άνετα στο διπλό με 94-73 για την 8η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Για την Μπάγερν τη διαφορά την έκαναν οι Γιοχάνες Τίμαν (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ) και Τζουστινιάν Τζέσαπ (11 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), σε ένα παιχνίδι που είχε διψήφια διαφορά από το ημίχρονο.

Για τη Βίρτσμπουργκ ο μόνος που ξεχώρισε, ήταν ο Σαμ Γκρίφιν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-49, 46-82, 73-94

Fitness First Würzburg Baskets Coach: Sasa Filipovski
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-EFF
4S. Griffin *20:10186/9 (66.7%)4/5 (80.0%)2/4 (50.0%)4/4 (100%)02210202-2016
8B. Tischler *23:00115/12 (41.7%)4/7 (57.1%)1/5 (20.0%)0/0 (0%)21310011-179
2M. Jones20:56104/12 (33.3%)3/6 (50.0%)1/6 (16.7%)1/2 (50.0%)11210000-24
10C. Wishart19:5083/9 (33.3%)1/3 (33.3%)2/6 (33.3%)0/2 (0%)22433304+37
35A. Pjanic12:0473/4 (75.0%)2/2 (100%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)01111002-129
5K. Dye *20:1062/6 (33.3%)1/2 (50.0%)1/4 (25.0%)1/2 (50.0%)00020101-212
26M. Ogunsipe14:3442/4 (50.0%)2/3 (66.7%)0/1 (0%)0/0 (0%)02220001-116
3L. Saffer05:4231/4 (25.0%)1/4 (25.0%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)31400001+103
0E. Colbert III *22:1431/4 (25.0%)0/1 (0%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)02221301-192
32C. Thompson *19:4421/4 (25.0%)1/4 (25.0%)0/0 (0%)0/0 (0%)30300203-200
14P. Plato05:4210/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1/1 (100%)02200000+103
1L. Herzog15:5400/1 (0%)0/0 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)11220102-32
-Coach / Team------25700100-6
-TOTALS200:007328/69 (40.6%)19/37 (51.4%)9/32 (28.1%)8/13 (61.5%)14203417513118-2169
FC Bayern München Basketball Coach: Anton Gavel
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-EFF
4D. Washington Jr. *15:20134/8 (50.0%)2/3 (66.7%)2/5 (40.0%)3/3 (100%)02220002+1913
1O. da Silva19:16135/5 (100%)4/4 (100%)1/1 (100%)2/3 (66.7%)24621115+1521
32J. Thiemann *10:03125/5 (100%)3/3 (100%)2/2 (100%)0/0 (0%)03300001+1815
10J. Jessup *18:58114/6 (66.7%)1/1 (100%)3/5 (60.0%)0/0 (0%)21351100+1817
8T. Jensen22:3294/7 (57.1%)3/4 (75.0%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)13453100+215
0M. Norris19:4992/6 (33.3%)1/3 (33.3%)1/3 (33.3%)4/6 (66.7%)02200201+123
50A. Wiley *13:2583/6 (50.0%)3/6 (50.0%)0/0 (0%)2/2 (100%)10110103+96
44K. Baldwin16:2873/3 (100%)2/2 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)12321102+2012
5N. Giffey13:0042/5 (40.0%)2/4 (50.0%)0/1 (0%)0/0 (0%)02201200-152
7J. Voigtmann07:1931/1 (100%)0/0 (0%)1/1 (100%)0/0 (0%)21311000-38
3M. Beauchamp20:1831/7 (14.3%)0/2 (0%)1/5 (20.0%)0/0 (0%)03352101+96
21J. Hollatz *23:3221/3 (33.3%)1/1 (100%)0/2 (0%)0/2 (0%)02250414+12
-Coach / Team------32500100-4
-TOTALS200:009435/62 (56.5%)22/33 (66.7%)13/29 (44.8%)11/16 (68.8%)132639281115220+21124
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τελευταία Νέα