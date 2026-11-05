Με τον Όστιν Γουάιλι να κυριαρχεί (22π., 9 ριμπ., 33 PIR), η Μπάγερν πέρασε με 95-99 από την έδρα της Βιλερμπάν, πετυχαίνοντας την 3η της εκτός έδρας νικη στη Euroleague.

Φαίνεται ότι μακριά από το Μόναχο, η Μπάγερν περνάει... καλύτερα, αφού πήγε στο 3-7, με όλες τις νίκες της, να είναι μακριά από την έδρα της. Μετά τα διπλά με Χάποελ και Εφές, η ομάδα του Άντον Γκαβέλ, πέρασε με 95-99 από τη Γαλλία, αντέχοντας στην αντεπίθεση της Βιλερμπάν στην 4η περίοδο και στην προσπάθεια των γηπεδούχων για ανατροπή.

Ο Γουάιλι πρωταγωνίστησε, έχοντας για συμπαραστάτες του Λούτσιτς (18π.) και Τζέσαπ (14π.), ενώ για τη Βιλερμπάν ο "αειθαλής" Μιλς πάλεψε για την ανατροπή (22π.) και ο Γκατς είχε 18 πόντους, με την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, να πηγαίνει στο 4-6 μετά το αποψινό αποτέλεσμα.



Ο αγώνας:

Η Μπάγερν ξεκίνησε πιο ορεξάτη και με Λούτσιτς, Γουάιλι, προηγήθηκε με 6-12, αντίστοιχα ο Γκατς ήταν εκεί για τη Βιλερμπάν (9π.), η οποία ισοφάρισε με τρίποντο του Μιλς (14-14) και στη συνέχεια, οι δύο ομάδες, πήγαν μαζί ως την... ανάπαυλα. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν περισσότερη ένταση στην άμυνα, στο πρώτο μισό της 2ης περιοδου, προηγήθηκαν με 33-29, με τον Γκατς να φτάνει τους 13, Λούτσιτς (11π.), Γιοκουμπάιτις και Γουάλι όμως, βρήκαν επιθετικό ρυθμό, με το ημίχρονο να κλείνει ισόπαλο (45-45)

Ο Γουάιλι συνέχιζε να μην έχει αντίπαλο (17π.), ο Ομπστ έβαλε το πρώτο του τρίποντο για το 52-55, ενώ η Μπάγερν έχτισε μομέντουμ, με Τίμαν και Τζέσαπ (61-69). Με Τζέσαπ και τρίποντο του Μποσάμπ, η διαφορά πήγε για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα (63-73), με τον Μπεσόν να απαντάει για το 66-73 στο τέλος της 3ης περιόδου. Με τρίποντα από Σέστινα, Γουότερς, η Βιλερμπάν προσπάθεια να επιστρέψει (72-75), αλλά με Τζέσαπ και Μποσάμπ, η Μπάγερν πήγε στο 72-81. O Μιλς έφτασε τους 20 και με δύο σερί τρίποντα για το 82-83 και ο ίδιος παίκτης, έβαλε μπροστά την ομάδα του (88-87), γυρνώντας... τούμπα το μομέντουμ. Με δύο βολές του Ουάσινγκτον, η Βιλερμπάν πήγε στο 92-89, ο Λούτσιτς όμως, με 2/2 βολές και ένα κάρφωμα, έκανε το 92-93, με τον Γουάιλι να ακολουθεί (92-95), μετά το χαμένο τρίποντο του Γουότερς. Ο Μπεσόν μείωσε σε 94-95 και ακολούθησε μία περίεργη απόφαση των διαιτητών, που έδωσαν φάουλ στην άμυνα του Κράουντερ στον Λούτσιτς και στη συνέχεια flagrant στον Σέρβο, για... act of violence! Ο Λούτσιτς έβαλε τις βολές για το 94-97, ο Σέστινα (που σούταρε αντί του Κράουντερ που βγήκε με 5 φάουλ), έβαλε μία για το 95-97 και στη συνέχεια η Μπάγερν, έβγαλε την άμυνα. Ο Γιοκουμπάιτις έβαλε τις βολές (95-99) και κάπως έτσι η Μπάγερν, πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 66-73, 95-99