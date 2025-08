Η Μπάγερν Μονάχου ενίσχυσε την περιφέρεια της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Καμάρ Μπάλντουιν.

Από την Μπασκόνια στην Μπάγερν Μονάχου ο Καμάρ Μπάλντουιν (1.85), συνεχίζει την ευρωπαϊκή του καριέρα στην Γερμανία. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ ανακοινώθηκε από τους πρωταθλητές Γερμανίας με συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών.

Ο ίδιος γνωρίζει την γερμανική λίγκα, όπως δήλωσε, αφού είχε αγωνιστεί στην Γκέτινγκεν την σεζόν 2021-2022, «Γνωρίζω κάπως την Μπάγερν και τη γερμανική λίγκα, αν και έχουν αλλάξει πολλά. Θέλω να κατακτήσω τη BBL και να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στα playoffs της EuroLeague».Την περσινή σεζόν με την Μπασκόνια, ο 27χρονος είχε κατά μέσο όρο 7,1 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο Μπάλντουιν προετοιμάζεται αυτή την περίοδο ως βασικός πόιντ γκαρντ της Εθνικής Γεωργίας ενόψει του EuroBasket 2025, όπου θα είναι αντίπαλος της Εθνικής για το Group C στην Κύπρο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, για τους δύο κρίσιμους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket απέναντι στη Φινλανδία, η Γεωργία ενίσχυσε το ρόστερ της με την προσθήκη του Μπάλντουιν ως «νατουραλιζέ». Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 23 και 22 πόντους αντίστοιχα στους δύο αγώνες, με 7/12 τρίποντα, ενώ εντυπωσίασε στα ριμπάουντ για το ύψος του, μαζεύοντας συνολικά 13, και μοιράζοντας 11 ασίστ.

