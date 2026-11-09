Ολυμπιακός: Γυμνάζεται με την ειδική μπότα ο Μοντέρο
Ο Γιαν Μοντέρο χειρουργήθηκε στην Ισπανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζημιά στον έξω μηνίσκο, με την αποκατάστασή του να υπολογίζεται στους έξι μήνες στερώντας τις υπηρεσίες του από τον Ολυμπιακό.
Ωστόσο, ο Δομινικανός γκαρντ φορά ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι σε αυτή τη φάση της αποθεραπείας του και όπως δείχνει και ο ίδιος μέσω των προσωπικών του social media δεν το βάζει κάτω. Στο τελευταίο του ποστάρισμα ο Μοντέρο έδειξε να γυμνάζεται φορώντας την ειδική του μπότα στο γυμναστήριο.
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