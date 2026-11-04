Μια ανάρτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας αποκάλυψε την ειδική μπότα που φορά ο Γιαν Μοντέρο μετά το χειρουργείο.

Η περιπέτεια του Γιαν Μοντέρο με τον τραυματισμό στο αριστερό γόνατο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι μήνες, μετά τη συρραφή του έξω μηνίσκου στην οποία υποβλήθηκε, κάτι που κάνει πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού.

Στην τελευταία του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έγραψε: «Με τη θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω».

Και τώρα ήρθε μια ανάρτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας για να αποκαλύψει την ειδική μπότα που φορά στο πόδι του ο γκαρντ των Πειραιωτών. Ο Γενικός διευθυντής της Δομικανής Δημοκρατίας συναντήθηκε με Μοντέρο και Ντουάρτε στη Βιτότια.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση

Η δέσμευσή μας προς τους παίκτες μας ξεπερνά το γήπεδο

Ο Junior Páez, γενικός διευθυντής της Εθνικής μας Ομάδας, συναντήθηκε με τον Γιαν Μοντέρο και τον Κρις Ντουάρτε στη Βιτόρια της Ισπανίας, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης και της σύνδεσής μας με τους Δομινικανούς που εκπροσωπούν το μπάσκετ μας στο εξωτερικό.

Μια ξεχωριστή συνάντηση με δύο από τους ταλαντούχους παίκτες μας, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουμε κοντά στους παίκτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Να γίνεις γρήγορα καλά, Γιαν ! Ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε στο γήπεδο.