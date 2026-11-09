Μπαρτσελόνα: Πολλά τα προβλήματα ενόψει Παναθηναϊκού
Η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta), στο «Telekom Center Athens», για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Λίγες ημέρες πριν το τζάμπολ, η ομάδα της Καταλονίας θυμίζει... νοσοκομείο με τα προβλήματα τραυματισμών να πολλαπλασιάζονται.
Πιο συγκεκριμένα, ο Κέβιν Πάντερ υπέστη διάστρεμμα, ενώ ο Τόσαν Εβμπουόμουαν τραυματίστηκε στα πλευρά στον αγώνα με την Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα, όπου οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν με 99-91. Η συμμετοχή αμφότερων στο παιχνίδι με το Τριφύλλι είναι αμφίβολη.
Σαν να μην έφταναν αυτά, εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκεται σίγουρα ο Γιοάν Μακουντού, ελέω τραυματισμού στο γόνατο. Αμφίβολη είναι και η παρουσία των Χουάν Νούνιες και Ουμότζα Γκίμπσον, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον αστράγαλο και στο γόνατο αντίστοιχα.
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