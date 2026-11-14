Σαν σήμερα (14/11) του 2019 ο Ιωάννης Παπαπέτρου τρέλανε την Ευρώπη, σκοράροντας 39 πόντους σε αγώνα EuroLeague, πετυχαίνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έχει κάθε λόγο να θυμάται την 14η μέρα του Νοέμβρη, καθώς σαν σήμερα πριν επτά χρόνια, αποφάσισε να πετύχει 39 πόντους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague και να γράψει με... χρυσά γράμματα το όνομά του στα βιβλία της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα στις 14 Νοέμβρη του 2019 και στην ήττα του Παναθηναϊκού από την Άλμπα Βερολίνου με 106-105 στη ματσάρα που κρίθηκε στις δύο παρτάσεις, ο Ιωάννης πέτυχε 39 πόντους (9/10 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 3/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, χωρίς να υποπέσει σε κανένα λάθος, σε 48:53 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!

Αναλυτικά έγινε ο παίκτης του Παναθηναϊκού με τους περισσότερους πόντους στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Λάκοβιτς και τους 36 που είχε πετύχει, ενώ επίσης έγινε ο Έλληνας με τους περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι της EuroLeague, αφήνοντας δεύτερο τον Νίκο Χατζή.

Ωστόσο παρά τους 39 πόντους και τα ρεκόρ που είχε πέτυχει ο Ιωάννη τότε, έφυγε με πικρία από το γήπεδο, αφού η ομάδα του δεν κατάφερε να κερδίσει στο τέλος.

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