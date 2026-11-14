Μακρής στο Gazz Floor: «Οι δύο κοντοί της Μπαρτσελόνα ήταν υπεύθυνοι για τους 33 πόντους των Ισπανών στην τέταρτη περίοδο»
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες (13/11) στο «Telecom Center» απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Το πολύ κακό τέταρτο δεκάλεπτο (33 πόντους παθητικό), πλήγωσε τους Πράσινους, οι οποίοι βρέθηκαν να προηγούνται και με 14 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ωστόσο γνώρισαν την ήττα με 74-76 για τη 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο ειδικός αναλυτής του «Gazz Floor, Στέφανος Μακρής ανέλυσε στην εκπομπή τον τρόπο παιχνιδιού του τριφυλλιού, αλλά και των Καταλανών, ιδίως στο τέλος, όταν και κατάφεραν να «πληγώσουν» την ομάδα του Ομπράντοβιτς και να φύγουν από την Αθήνα με ένα τέραστιο και ανέλπιστο «διπλό».
Συγκεκριμένα, στάθηκε στο δίδυμο των γκαρντ των «Μπλαουγκράνα», Τζάστιν Ρόμπινσον και Ταϊρίς Μάρτιν, οι οποίοι είχαν συμμετοχή και στους 33 πόντους που πέτυχε η ομάδα του Σέκουλιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο και ήταν στην ουσία οι πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης βραδιάς.
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