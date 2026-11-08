Μπαρτσελόνα: Νίκησε την Μπρεογκάν αλλά ανησυχεί για τον Πάντερ
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπρεογκάν με 99-91 για το ισπανικό πρωτάθλημα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2, σε αντίθεση με τους ηττημένους που υποχώρησαν στο 4-3. Παρόλα αυτά, οι Καταλανοί δεν μπορούν να χαμογελούν, καθώς είδαν τον Κέβιν Πάντερ να αποχωρεί τραυματίας και υπάρχει ανησυχία, αφού την Παρασκευή (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) oi Μπλαουγκράνα θα κοντραριστούν με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο 33χρονος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και συνέχισε για λίγο να παίζει. Όμως, στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου αποχώρησε και δεν επέστρεψε στο ματς. Έτσι, η Μπάρτσα θα περιμένει τις ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Στα αγωνιστικά δρώμενα, για τον σύλλογο της Βαρκελώνης ξεχώρισαν οι Μαρτίν με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ και Μπαλτσερόφσκι που κατέγραψε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Για τους ηττημένους, οι Μπόλτον (11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα) και Μπράνκοβιτς (15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ) ήταν τα «πρώτα βιολιά».
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 39-40, 69-70, 99-91
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Barça
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|K. Punter
|12:11
|6
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|-2
|6
|2
|T. Martins
|19:14
|10
|4/6
|66.7%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|2
|8
|10
|5
|2
|0
|0
|0
|11
|22
|3
|S. Umude
|11:08
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-7
|0
|5
|J. Robinson
|20:39
|13
|3/7
|42.9%
|2/4
|50%
|1/3
|33%
|6/7
|86%
|0
|0
|0
|3
|4
|0
|0
|0
|-3
|7
|8
|D. Brizuela
|24:09
|16
|7/10
|70%
|5/6
|83%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|7
|1
|0
|0
|10
|11
|10
|A. Ubal
|14:24
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|O. Nkamhoua
|11:28
|11
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|15
|20
|T. Evbuomwan
|09:12
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1
|22
|O. Balcerowski
|18:57
|14
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|2
|1
|3
|1
|1
|2
|1
|0
|3
|21
|24
|J. Minaya
|18:15
|4
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|15
|2
|32
|J. Nebo
|15:33
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|44
|J. Parras
|24:50
|16
|5/10
|50%
|3/5
|60%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|0
|1
|6
|16
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|99
|38/65
|58.5%
|30/41
|73%
|8/24
|33%
|15/20
|75%
|11
|27
|38
|17
|24
|7
|1
|1
|22
|105
|Río Breogán
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|T. Brown
|30:00
|15
|3/5
|60%
|3/8
|38%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|4
|3
|0
|0
|-9
|8
|9
|J. Peris
|04:58
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|-1
|10
|F. Alonso
|27:10
|8
|2/3
|67%
|0/5
|0%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|3
|3
|0
|0
|0
|-12
|3
|11
|A. García
|14:45
|4
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|14
|A. Brimah
|07:38
|5
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|3
|17
|A. Aranitovic
|18:27
|9
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|12
|19
|D. Mavra
|17:44
|12
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|14
|22
|D. Brankovics
|20:49
|15
|6/10
|60%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|1
|0
|1
|15
|23
|E. Quintela
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|37
|M. Andric
|25:05
|7
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|-15
|8
|45
|R. Bolton
|22:16
|11
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|7
|3
|3
|0
|0
|-8
|20
|88
|J. Kasibabu
|11:08
|5
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-10
|2
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|TOTAL
|200
|91
|24/39
|62%
|9/30
|30%
|16/22
|73%
|0/0
|0%
|9
|20
|29
|20
|18
|12
|1
|1
|-40
|91
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