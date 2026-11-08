Μπαρτσελόνα: Νίκησε την Μπρεογκάν αλλά ανησυχεί για τον Πάντερ

Γιώργος Σακελλάρης
Μπαρτσελόνα: Νίκησε την Μπρεογκάν αλλά ανησυχεί για τον Πάντερ

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Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 99-91 της Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα, όμως είδε τον Κέβιν Πάντερ να τραυματίζεται πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta).

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπρεογκάν με 99-91 για το ισπανικό πρωτάθλημα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2, σε αντίθεση με τους ηττημένους που υποχώρησαν στο 4-3. Παρόλα αυτά, οι Καταλανοί δεν μπορούν να χαμογελούν, καθώς είδαν τον Κέβιν Πάντερ να αποχωρεί τραυματίας και υπάρχει ανησυχία, αφού την Παρασκευή (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) oi Μπλαουγκράνα θα κοντραριστούν με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο 33χρονος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και συνέχισε για λίγο να παίζει. Όμως, στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου αποχώρησε και δεν επέστρεψε στο ματς. Έτσι, η Μπάρτσα θα περιμένει τις ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Στα αγωνιστικά δρώμενα, για τον σύλλογο της Βαρκελώνης ξεχώρισαν οι Μαρτίν με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ και Μπαλτσερόφσκι που κατέγραψε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Για τους ηττημένους, οι Μπόλτον (11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα) και Μπράνκοβιτς (15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ) ήταν τα «πρώτα βιολιά».

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 39-40, 69-70, 99-91

Τα ομαδικά στατιστικά:

BarçaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter12:1163/650%3/3100%0/30%0/00%02222000-26
2T. Martins19:14104/666.7%4/580%0/10%2/366.7%2810520001122
3S. Umude11:0810/10%0/00%0/10%1/250%10101000-70
5J. Robinson20:39133/742.9%2/450%1/333%6/786%00034000-37
8D. Brizuela24:09167/1070%5/683%2/450%0/00%022371001011
10A. Ubal14:2400/10%0/00%0/10%0/00%0110110000
13O. Nkamhoua11:28114/580%1/1100%3/475%0/00%22400200115
20T. Evbuomwan09:1242/450%2/450%0/00%0/00%1120000061
22O. Balcerowski18:57146/875%6/875%0/00%2/366.7%21311210321
24J. Minaya18:1542/450%2/2100%0/20%0/10%01121000152
32J. Nebo15:3342/366.7%2/367%0/00%0/00%1450200004
44J. Parras24:50165/1050%3/560%2/540%4/4100%22411101616
Team/Coaches0330200000
TOTAL2009938/6558.5%30/4173%8/2433%15/2075%112738172471122105
Río BreogánFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5T. Brown30:00153/560%3/838%0/00%0/00%03304300-98
9J. Peris04:5800/00%0/10%0/00%0/00%00000000-3-1
10F. Alonso27:1082/367%0/50%4/4100%0/00%21333000-123
11A. García14:4542/367%0/10%0/00%0/00%2023100033
14A. Brimah07:3852/2100%0/00%1/250%0/00%1120200053
17A. Aranitovic18:2790/10%3/475%0/00%0/00%04400100812
19D. Mavra17:44122/540%2/450%2/2100%0/00%10151100014
22D. Brankovics20:49156/1060%0/10%3/650%0/00%22413110115
23E. Quintela00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
37M. Andric25:0572/2100%1/333%0/00%0/00%03311200-158
45R. Bolton22:16113/475%0/30%5/683%0/00%12373300-820
88J. Kasibabu11:0852/450%0/00%1/250%0/00%01100011-102
Team/Coaches0330010004
TOTAL2009124/3962%9/3030%16/2273%0/00%9202920181211-4091
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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