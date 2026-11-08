Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 99-91 της Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα, όμως είδε τον Κέβιν Πάντερ να τραυματίζεται πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta).

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπρεογκάν με 99-91 για το ισπανικό πρωτάθλημα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2, σε αντίθεση με τους ηττημένους που υποχώρησαν στο 4-3. Παρόλα αυτά, οι Καταλανοί δεν μπορούν να χαμογελούν, καθώς είδαν τον Κέβιν Πάντερ να αποχωρεί τραυματίας και υπάρχει ανησυχία, αφού την Παρασκευή (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) oi Μπλαουγκράνα θα κοντραριστούν με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο 33χρονος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και συνέχισε για λίγο να παίζει. Όμως, στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου αποχώρησε και δεν επέστρεψε στο ματς. Έτσι, η Μπάρτσα θα περιμένει τις ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Στα αγωνιστικά δρώμενα, για τον σύλλογο της Βαρκελώνης ξεχώρισαν οι Μαρτίν με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ και Μπαλτσερόφσκι που κατέγραψε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Για τους ηττημένους, οι Μπόλτον (11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα) και Μπράνκοβιτς (15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ) ήταν τα «πρώτα βιολιά».

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 39-40, 69-70, 99-91

Τα ομαδικά στατιστικά:

Barça FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Punter 12:11 6 3/6 50% 3/3 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 2 2 0 0 0 -2 6 2 T. Martins 19:14 10 4/6 66.7% 4/5 80% 0/1 0% 2/3 66.7% 2 8 10 5 2 0 0 0 11 22 3 S. Umude 11:08 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 0 1 0 0 0 -7 0 5 J. Robinson 20:39 13 3/7 42.9% 2/4 50% 1/3 33% 6/7 86% 0 0 0 3 4 0 0 0 -3 7 8 D. Brizuela 24:09 16 7/10 70% 5/6 83% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 3 7 1 0 0 10 11 10 A. Ubal 14:24 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 13 O. Nkamhoua 11:28 11 4/5 80% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 0 0 1 15 20 T. Evbuomwan 09:12 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 6 1 22 O. Balcerowski 18:57 14 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 2/3 66.7% 2 1 3 1 1 2 1 0 3 21 24 J. Minaya 18:15 4 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/1 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 15 2 32 J. Nebo 15:33 4 2/3 66.7% 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 0 0 0 4 44 J. Parras 24:50 16 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 4/4 100% 2 2 4 1 1 1 0 1 6 16 Team/Coaches 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 TOTAL 200 99 38/65 58.5% 30/41 73% 8/24 33% 15/20 75% 11 27 38 17 24 7 1 1 22 105