Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα. Η στασιμότητα στην “πράσινη” επίθεση, το ξέσπασμα των Μάρτιν, Ρόμπινσον και το αποκούμπι Χέιζ-Ντέιβις στο post.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, απώλεσε διαφορά 14 πόντων και τελικά ηττήθηκε εντός έδρας με 74-76, με το ρεκόρ του να πέφτει στο 8-3.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του “τριφυλλιού”.

Το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και οι απίθανοι Μάρτιν, Ρόμπινσον

Έπειτα από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός στην 3η περίοδο, ξεφεύγοντας με 14 πόντους (57-43). Εκεί, όμως, που θα περίμενε κάποιος να κλειδώσει το ματς, η “πράσινη” άμυνα κατέρρευσε στην 4η περίοδο, δεχόμενη 33 πόντους, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα.

Ο Ταϊρίς Μάρτιν ήταν αυτός που σάλπισε την αντεπίθεση τη Μπαρτσελόνα. Ο άλλοτε ΝΒΑερ γκαρντ είχε μόλις 1 πόντο στις 3 πρώτες περιόδους. Το τέλος του αγώνα, όμως, τον βρήκε με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ (που έδωσαν άλλους 8 πόντους στην Μπαρτσελόνα) σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αμερικανός γκαρντ κουβάλησε την ομάδα του για περίπου ένα πεντάλεπτο, όντας υπεύθυνος - άμεσα ή έμμεσα - για τους 17 από τους πρώτους 20 πόντους της ομάδας του στην 4η περίοδο (οι άλλοι 3 ήρθαν με τρίποντο του Ρόμπινσον), αφού είχε 12 πόντους και 2 ασίστ. Έβαλε την ομάδα του στο ματς, μειώνοντας σχεδόν μόνος του σε 66-63. Σε εκείνο το σημείο, ανέλαβε δράση ο Τζάστιν Ρόμπινσον.

Έπειτα από 3 ήσυχες περιόδους, ο Αμερικανός γκαρντ πήρε φωτιά στο τέλος του αγώνα, σημειώνοντας τους 13 τελευταίους πόντους της ομάδας του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους με 1/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 7/8 βολές σε 26 λεπτά συμμετοχής, αλλά και το νικητήριο τρίποντο.

Οι δύο Αμερικανοί ήταν οι δήμιοι του Παναθηναϊκού, αφού ήταν υπεύθυνοι - άμεσα ή έμμεσα - και για τους 33 πόντους της Μπαρτσελόνα στην 4η περίοδο! Οι δυο τους σημείωσαν παρέα 28 πόντους, ενώ οι άλλοι 5 πόντοι (ένα δίποντο του Νκαμούα και ένα καλάθι και φάουλ του Μπαλτσερόφσκι) ήρθαν από ασίστ του Μάρτιν. Τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, όμως, είχαν έρθει νωρίτερα.

Το επιθετικό πρόβλημα και το αποκούμπι Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκάθαρο αμυντικό πρόβλημα στην 4η περίοδο. Είχε όμως επιθετικό πρόβλημα σε όλο τον αγώνα, κάτι που φαίνεται ότι είχε την χειρότερη φετινή του επιθετική συγκομιδή (74 πόντοι) και την χειρότερη βραδιά του βάσει των πόντων ανά κατοχή (0.89 ανά κατοχή).

Οι “πράσινοι” ήταν γενικά στατικοί στην επίθεσή τους, στηρίχθηκαν στις εμπνεύσεις των Κέντρικ Ναν (19 πόντοι με 7/14 σουτ) και Σίλβεν Φρανσίσκο (17 πόντοι με 5/13 σουτ), δεν έτρεξαν. Ήταν η άμυνά τους αυτοί που τους χάρισε το μεγάλο τους προβάρισμα. Στην επίθεση υπήρχε το πρόβλημα. Μέσα όμως από αυτή την ήττα, ήρθε η υπενθύμιση της αξίας του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το ματς με 9 πόντους (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές) και 6 ασίστ (που έδωσαν άλλους 13 πόντους στους “πράσινους”) σε 27 λεπτά συμμετοχής. Και ήταν η ικανότητά του να δημιουργεί από το Post που έδωσε το κάτι διαφορετικό στην “πράσινη” επίθεση.

Ο Αμερικανός ήταν το αποκούμπι του “τριφυλλιού” και το Plan B στην επίθεση, φτιάχνοντας το πλεονέκτημα (από θέση σμολ φόργουορντ) με τα ποσταρίσματά του για την ομάδα του, ώστε να δημιουργηθούν καταστάσεις για σουτ. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Χέιζ-Ντέιβις ποστάρει και παίρνει την βασική γραμμή για να πάει στο καλάθι. Ο Λεσόρ κόβει στην ρακετα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις κλείνεται και πασάρει στον Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο πάει στις 45 μοίρες.

Ο Λεσόρ πασάρει στον Φρανσίσκο.

Ο Φρανσίσκο ευστοχεί σε τρίποντο.

Στην συγκεκριμένη φάση ο Χέιζ-Ντέιβις δεν πιστώθηκε ασίστ. Αυτός όμως δημιούργησε το πλεονέκτημα για την ομάδα του. Στην τέταρτη περίοδο, βέβαια, το μοτίβο συνεχίστηκε, μόνο που αυτή τη φορά πιστώθηκε την ασίστ. Ιδού:

Ο Χέιζ-Ντέιβις ποστάρει, με την άμυνα της Μπαρτσελόνα να ετοιμάζεται να κλείσει πάνω του και τον Φρανσίσκο να είναι στην γωνία.

Ο Χέιζ-Ντέιβις κλείνεται και πασάρει στον Φρανσίσκο.

Ο Φρανσίσκο ευστοχεί σε τρίποντο.

Σε ένα κακό βράδυ για τον Παναθηναϊκό, ο Χέιζ-Ντέιβις έδειξε να προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στον ρόλο του σμολ φόργουορντ. Ο Αμερικανός δημιούργησε καταστάσεις, έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος του αγώνα. Το συγκεκριμένο γεγονός ενδέχεται να αποφέρει σημαντικά κέρδη όσο προχωράει η σεζόν.

Μία κακή ήττα και η ανάγκη να βρεθεί ρυθμός

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι - δεδομένων των συνθηκών - η συγκεκριμένη ήταν μία κακή ήττα για τον Παναθηναϊκό. Όχι τόσο επειδή ηττήθηκε εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα - που εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν - όσο επειδή ηττήθηκε από μία Μπαρτσελόνα που δεν είχε στην διάθεσή της το μεγαλύτερο όνομά της (Κέβιν Πάντερ).

Το γεγονός αυτό, δεν αλλάζει ότι οι “πράσινοι” έχουν χρόνο να καλύψουν αυτή την ήττα μακριά από το γήπεδό τους. Και θα έχουν αρκετές ευκαιρίες, αφού τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια τους είναι εκτός έδρας. Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, απαιτείται να βρεθεί ρυθμός και σχήματα που θα βοηθήσουν το “τριφύλλι” να αισθανθεί πιο άνετα στο παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να δημιουργήσει εκ νέου την ταυτότητά του μετά τις επιστροφές των Ναν, Σλούκα και Μπόνγκα. Δεν είναι εύκολο, ούτε απλό. Αμυντικά δείχνει σε γενικές γραμμές να βρίσκει πατήματα, παρά το κάκιστο 4ο δεκάλεπτό του κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Πλέον, πρέπει να βρει τις ισορροπίες και στην άλλη πλευρά του παρκέ, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Ακόμα κι έτσι, βέβαια, παραμένει στην κορυφή της EuroLeague, έστω με συγκάτοικους, με ρεκόρ 8-3. Κι αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να υπάρχει ηρεμία.