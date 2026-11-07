Αθλητικός Διευθυντής Παρτίζαν: Όσα είπε για τον Ομπράντοβιτς και την αποχώρησή του από τον σύλλογο της Σερβίας
Μιλώντας σε podcast στη Σερβία, ο Αθλητικός Διευθυντής της Παρτίζαν, Βλάντιμιρ Μίτσοφ, αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον σύλλογο και το πως το διαχειρίστηκε η ομάδα.
Τόνισε πως έπληξε τη φήμη της Παρτίζαν, ενώ μάλιστα τοποθετήθηκε και για την επόμενη μέρα της ομάδας, μετά τα γεγονότα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ:
«Η αποχώρηση του Ζέλικο και ορισμένων παικτών πιθανότατα έπληξε σε έναν βαθμό τη φήμη του συλλόγου. Ο σύλλογος ήταν πληγωμένος και τώρα εργαζόμαστε για να ανακάμψει.
Όσον αφορά το καλοκαίρι, η πραγματικότητα είναι ότι, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο, την έλευση του Πενιαρόγια και την αποδέσμευση ορισμένων παικτών, η ιδέα ήταν να “καθαρίσουμε” το ρόστερ και να αφήσουμε πίσω εκείνη την αρνητική ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο.
Εγώ το βλέπω ως μια προσπάθεια αποκατάστασης της κατάστασης, μετά από ορισμένες δύσκολες στιγμές, οι οποίες προφανώς επηρέασαν τη δυνατότητα της ομάδας να προσελκύσει σπουδαίους παίκτες και μεγάλα ονόματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».
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