Στη συνέντευξη Τύπου μετά το σπουδαίο «διπλό» του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση με 33 πόντους. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ματίας Λεσόρ με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, αλλά και για τα σημεία εκείνα στα οποία έριξε μεγαλύτερη προσοχή.

Αναλυτικά

«Ήταν ένα τρομερό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στη Ρεάλ Μαδρίτης για την εμφάνισή της και το παιχνίδι που έγινε απόψε».

Για τις δύο συνεχόμενες δύσκολες νίκες και για το τι είπε στους παίκτες του: «Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφερθήκατε σε δύο δύσκολες νίκες. Είναι μια απαιτητική σεζόν, στην οποία μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είχε προηγηθεί η ήττα από την Εφές, ενώ είχαμε και το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου (σ.σ. η ήττα με τον Άρη).

Τα λάθη είναι κάτι που συζητάμε και αναλύουμε, όπως κάναμε και μετά την αναμέτρηση με τον Άρη, όπου είχαμε κάνει 20 και είχαμε χάσει 23 τρίποντα. Διαθέτουμε επιθετικό ταλέντο και δυνατότητες, όμως πρέπει να φροντίσουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας.

Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ήταν πολύ σημαντικό και έπρεπε να αξιοποιήσουμε τον αιφνιδιασμό, καθώς παίζει σε μεγάλο ρυθμό. Αυτό ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει, το δουλέψαμε και το είδαμε να εφαρμόζεται και στο παρκέ. Είχαμε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα βίντεο».

Για το ρεκόρ του Κέντρικ Ναν: «Δεν μου έχει συμβεί ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή μου να έχω έναν παίκτη που να έχει αγωνιστεί σε περισσότερα παιχνίδια από όσα έχει κάνει προπονήσεις! Δεν είναι εύκολο για εκείνον, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το μπάσκετ και δουλεύει σκληρά. Όλοι γνωρίζουν πόσο ταλαντούχος είναι. Περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή και έπρεπε να δείξουμε υπομονή, όπως κάναμε και με τον Σλούκα και με όλους όσους ήταν τραυματίες. Σήμερα είχε μια φανταστική παρουσία στην επίθεση».