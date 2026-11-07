Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η παρακάμερα των «ερυθρόλευκων»
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Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού από την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε την παρακάμερα της ήττας των «ερυθρόλευκων» από τον Ερυθρό Αστέρα.
Μερικά από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν είναι το ντεμπούτο του Τζον Κόντσαρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς και η αποθέωση στον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
@Photo credits: youtube_olympiacosbc
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