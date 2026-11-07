Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε το πώς επηρέασε τον Ολυμπιακό το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα και τους λόγους που οδηγήθηκε στην ήττα το σύνολο του κόουτς Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει σε τρίτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague, καθώς υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα στη Sunel Arena με 62-57.

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, η ομάδα του Gazz Floor by Novibet έκανε τη δική της ανάλυση για τα όσα πήγαν λάθος και κόστισαν τη νίκη στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στάθηκαν στο κομμάτι της δημιουργίας, την ώρα που οι περισσότεροι παίκτες των Ερυθρολεύκων βρέθηκαν σε κακή μέρα και δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν την ομάδα τους στο θετικό αποτέλεσμα που αναζητούσε.