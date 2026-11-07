Gazz Floor ανάλυση: Πόσο κακό έκανε στον Ολυμπιακό ο Ερυθρός Αστέρας;
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει σε τρίτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague, καθώς υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα στη Sunel Arena με 62-57.
Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, η ομάδα του Gazz Floor by Novibet έκανε τη δική της ανάλυση για τα όσα πήγαν λάθος και κόστισαν τη νίκη στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Στάθηκαν στο κομμάτι της δημιουργίας, την ώρα που οι περισσότεροι παίκτες των Ερυθρολεύκων βρέθηκαν σε κακή μέρα και δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν την ομάδα τους στο θετικό αποτέλεσμα που αναζητούσε.
Δείτε όλη την ανάλυση στο Gazz Floor by Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.